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10:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Футболист ПСЖ стал чемпионом Франции, проведя на поле всего одну минуту

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Хесе получит медаль за победу в нынешнем розыгрыше французской Лиги 1, сообщает AS.

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Источник: AFP 2020

27-летний испанец в сезоне-2019/2020 помог парижанам в одном матче чемпионата Франции. Форвард вышел на поле в концовке выездной встречи 4-го тура с «Метцем» (2:0) и отыграл всего одну минуту.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хесе начал эту кампанию в «ПСЖ», а в начале сентября перешёл на правах аренды в лиссабонский «Спортинг».

Напомним, из-за пандемии коронавируса нынешний розыгрыш Лиги 1 был досрочно завершен в конце апреля. Чемпионом признали «ПСЖ», который на момент приостановки сезона возглавлял таблицу турнира и опережал ближайшего преследователя на 12 очков.

Хесе выступает за «ПСЖ» с 2016 года. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

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