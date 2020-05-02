Лидер футбольного чемпионата Беларуси «Слуцк» сыграет в гостях у минского «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

Лидеры нынешнего первенства футболисты «Слуцка» сыграют с минским «Динамо» на поле главной арены страны (начало в 18.00). В прошлом туре обе команды одержали виктории. Динамовцы в первом поединке после прихода на пост главного тренера Леонида Кучука обыграли в гостях «Смолевичи» (3:1), а «Слуцк» у себя дома одолел бобруйскую «Белшину» (3:2).

Также сегодня «Минск» примет на своем стадионе гостей из жодинского «Торпедо-БЕЛАЗа» (начало в 14.00), а в Бресте местный «Рух» встретится с «Городеей» (начало в 16.00). Все сегодняшние игры будут показаны в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

Вчера в стартовом матче 7-го тура минский «Энергетик-БГУ» обыграл в гостях «Смолевичи» с результатом 2:0.

«Смолевичи» уступили «Энергетику-БГУ» в матче 7-го тура чемпионата БеларусиВ первом тайме встречи на поле борисовского городского стадиона гости вышли вперед на 17-й минуте после эффектного удара либерийского легионера Дэвида Тве.

Заключительные встречи 7-го тура состоятся 3 мая: «Белшина» (Бобруйск) — «Динамо» (Брест), «Витебск» — «Славия» (Мозырь), БАТЭ (Борисов) — «Неман» (Гродно), «Шахтер» (Солигорск) — «Ислочь» (Минский район).

Турнирное положение: «Слуцк» — 13 очков, «Ислочь», «Энергетик-БГУ» — по 12, «Торпедо-БЕЛАЗ» — 11, БАТЭ, «Витебск» — по 10, «Динамо» (Минск), «Минск», «Городея» — по 9, «Неман», «Шахтер», «Рух» — по 8, «Динамо» (Брест), «Славия» — по 7, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.