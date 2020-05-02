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13:05 (мск), источник: ТАСС

Болгарский ЦСКА окажет помощь футболисту Давыдову, который не может вернуться в Россию

ТАСС, 2 мая. Софийский футбольный клуб ЦСКА окажет помощь российскому нападающему Денису Давыдову, который не может вернуться в Россию из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает портал Dsport со ссылкой на руководство клуба.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу Давыдов, недавно расторгший контракт с ЦСКА, в своем аккаунте в Instagram опубликовал сообщение, где заявил о невозможности вернуться в Россию, несмотря на организованный правительством Болгарии авиарейс София — Москва — София, билеты на который, по его словам, он приобрел.

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Посол РФ в Болгарии Анатолий Макаров рассказал ТАСС, что 25-летний футболист не может вернуться из-за отсутствия вывозных авиарейсов.

Руководство ЦСКА окажет помощь россиянину — Давыдов сможет остаться в квартире, которую снимал, когда был игроком клуба, вплоть до возвращения в Россию.

Давыдов является воспитанником московского «Спартака», вместе с клубом он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России, проведя за команду 38 матчей и забив один гол. Также он играл за вторую команду «Спартака», «Нижний Новгород», чешскую «Младу Болеслав» и латвийский «Спартак» (Юрмала).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Первые случаи заражения коронавирусом в Болгарии были отмечены 8 марта, с 13 марта в стране введено чрезвычайное положение.

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