Болгарский ЦСКА окажет помощь футболисту Давыдову, который не может вернуться в Россию
ТАСС, 2 мая. Софийский футбольный клуб ЦСКА окажет помощь российскому нападающему Денису Давыдову, который не может вернуться в Россию
ТАСС, 2 мая. Софийский футбольный клуб ЦСКА окажет помощь российскому нападающему Денису Давыдову, который не может вернуться в Россию
В пятницу Давыдов, недавно расторгший контракт с ЦСКА, в своем аккаунте в Instagram опубликовал сообщение, где заявил о невозможности вернуться в Россию, несмотря на организованный правительством Болгарии авиарейс София — Москва — София, билеты на который, по его словам, он приобрел.
Посол РФ в Болгарии Анатолий Макаров рассказал ТАСС, что 25-летний футболист не может вернуться
Руководство ЦСКА окажет помощь россиянину — Давыдов сможет остаться в квартире, которую снимал, когда был игроком клуба, вплоть до возвращения в Россию.
Давыдов является воспитанником московского «Спартака», вместе с клубом он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России, проведя за команду 38 матчей и забив один гол. Также он играл за вторую команду «Спартака», «Нижний Новгород», чешскую «Младу Болеслав» и латвийский «Спартак» (Юрмала).
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Первые случаи заражения коронавирусом в Болгарии были отмечены 8 марта, с 13 марта в стране введено чрезвычайное положение.