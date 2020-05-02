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13:45 (мск), источник: ТАСС

Александр Тарханов заявил, что будет выписан из больницы на следующей неделе

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Заслуженный тренер России, вице-президент армянского футбольного клуба «Пюник» Александр Тарханов будет выписан из больницы на следующей неделе. Об этом он сообщил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

21 апреля портал «Чемпионат.com» сообщил о том, что 65-летний Тарханов был госпитализирован с воспалением легких. Также сообщалось, что специалист сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

«Выздоравливаю потихоньку. Выпишут на следующей неделе», — сказал Тарханов.

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Тарханов возглавлял ряд российских клубов, включая ЦСКА, «Торпедо», «Крылья Советов», «Урал», также работал в Литве, Болгарии. Входил в тренерский штаб сборной России с 1994 по 1996 год. Под его руководством «Урал» дошел до финала Кубка России в 2017 году.

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