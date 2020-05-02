Александр Тарханов заявил, что будет выписан из больницы на следующей неделе
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Заслуженный тренер России,
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Заслуженный тренер России,
21 апреля портал «Чемпионат.com» сообщил о том, что 65-летний Тарханов был госпитализирован с воспалением легких. Также сообщалось, что специалист сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.
«Выздоравливаю потихоньку. Выпишут на следующей неделе», — сказал Тарханов.
Тарханов возглавлял ряд российских клубов, включая ЦСКА, «Торпедо», «Крылья Советов», «Урал», также работал в Литве, Болгарии. Входил в тренерский штаб сборной России с 1994 по 1996 год. Под его руководством «Урал» дошел до финала Кубка России в 2017 году.