Александр Тарханов заявил, что будет выписан из больницы на следующей неделе

21 апреля портал «Чемпионат.com» сообщил о том, что 65-летний Тарханов был госпитализирован с воспалением легких. Также сообщалось, что специалист сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Тарханов возглавлял ряд российских клубов, включая ЦСКА, «Торпедо», «Крылья Советов», «Урал», также работал в Литве, Болгарии. Входил в тренерский штаб сборной России с 1994 по 1996 год. Под его руководством «Урал» дошел до финала Кубка России в 2017 году.