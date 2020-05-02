Сеск Фабрегас: Месси нравилось, что Неймар был в команде
И другим игрокам — тоже.
И другим игрокам — тоже.
Сеск Фабрегас сказал о необходимости возвращения Неймара в «Барсу».
Для него бразилец был бы отличным усилением.
«Неймар вне конкуренции, у него есть условия уровня Роналдиньо. Он — талант, который делает разницу, когда хочет», — говорит Сеск.
«Прошло довольно много времени с тех пор, как я играл против него, и недавно он “убил” нас в двух играх с ПСЖ».
«Лео, Луису и остальным понравилось, что он был в команде, потому что в любой момент он мог дать вам пас, сделать
Фабрегас также подчеркивает его хороший характер на поле и за его пределами: «У него есть все, чтобы быть лучшим. Снаружи он очень ребенок, и как ребенок, он всегда счастлив и наслаждается жизнью, он хорошо проводит время и является хорошим человеком».