Сеск Фабрегас: Месси нравилось, что Неймар был в команде

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Сеск Фабрегас сказал о необходимости возвращения Неймара в «Барсу».

Для него бразилец был бы отличным усилением.

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«Неймар вне конкуренции, у него есть условия уровня Роналдиньо. Он — талант, который делает разницу, когда хочет», — говорит Сеск.

«Прошло довольно много времени с тех пор, как я играл против него, и недавно он “убил” нас в двух играх с ПСЖ».

«Лео, Луису и остальным понравилось, что он был в команде, потому что в любой момент он мог дать вам пас, сделать что-то сложное на поле», цитирует футболиста «Монако» Marca.