Хет-трик Горбачика помог жодинцам разгромить ФК «Минск»

Сегодняшний поединок на поле столичного стадиона «Трактор» гости начали очень активно, и уже на 8-й минуте Кирилл Премудров вывел торпедовцев вперед. Вскоре отличился его партнер по команде Валерий Горбачик, который с 31-й по 45-ю минуты оформил хет-трик. Хозяева смогли ответить лишь точным ударом Владимира Хващинского. После перерыва подопечные Юрия Пунтуса также полностью контролировали игру, и на 83-й минуте Луис Велозу точным ударом с линии штрафной площади минчан забил пятый мяч. Через 5 минут в одной из редких контратак черногорский легионер хозяев Огнен Ролович установил окончательный результат встречи. Благодаря этой виктории жодинские торпедовцы вышли на первое место в турнирной таблице.