Хет-трик Горбачика помог жодинцам разгромить ФК «Минск»
2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БЕЛАЗа» разгромили «Минск» со счетом 5:2 в выездном матче 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БЕЛАЗа» разгромили «Минск» со счетом 5:2 в выездном матче 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодняшний поединок на поле столичного стадиона «Трактор» гости начали очень активно, и уже на 8-й минуте Кирилл Премудров вывел торпедовцев вперед. Вскоре отличился его партнер по команде Валерий Горбачик, который с 31-й по 45-ю минуты оформил
Позже брестский «Рух» примет гостей из «Городеи», а минское «Динамо» сыграет на своей арене с футболистами «Слуцка».
Накануне в стартовом матче 7-го тура столичный «Энергетик-БГУ» победил в Борисове «Смолевичи» с результатом 2:0.
Заключительные поединки этого тура состоятся 3 мая: «Белшина» (Бобруйск) — «Динамо» (Брест), «Витебск» — «Славия» (Мозырь), БАТЭ (Борисов) — «Неман» (Гродно), «Шахтер» (Солигорск) — «Ислочь» (Минский район).
Турнирное положение: «Торпедо-БЕЛАЗ» — 14 очков, «Слуцк» — 13, «Ислочь», «Энергетик-БГУ» — по 12, БАТЭ, «Витебск» — по 10, «Динамо» (Минск), «Минск», «Городея» — по 9, «Неман», «Шахтер», «Рух» — по 8, «Динамо» (Брест), «Славия» — по 7, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.
|Андрей Разин
|Юрий Пунтус
|Владимир Хващинский
|40′
|Кирилл Премудров
|8′
|Огнен Ролович
|89′
|Валерий Горбачик
|31′
|Валерий Горбачик
|37′
|Валерий Горбачик
|45+1′
|Липе Велозу
|85′
|28
|Артем Леонов
|1
|Владимир Бушма
|4
|Дмитрий Рыжук
|3
|Виталий Устинов
|5
|Юрий Остроух
|21
|Максим Бордачев
|19
|Алексей Залеский
|81
|Никита Степанов
|33
|Евгений Чаговец
|88
|Дмитрий Яшин
|7
|Олег Евдокимов
|8
|Габриэл Рамос
|8
|Антон Шрамченко
|10
|Андрей Хачатурян
|10
|Владимир Хващинский
|55
|Никита Капленко
|12
|Дмитрий Прищепа
38′58′
|6
|Кирилл Премудров
49′55′
|9
|Огнен Ролович
|13
|Никита Николаевич
|18
|Ярослав Яроцкий
79′
|33
|Валерий Горбачик
70′
|29
|Кирилл Зинович
|99
|Василий Журневич
|11
|Роман Грибовский
41′68′
|90
|Дмитрий Антилевский
73′
|13
|Илья Алексиевич
|20
|Липе Велозу
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|10
|9
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|6
|0
|Фолы
|0
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Амин Кургхели(Беларусь)