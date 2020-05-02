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16:10 (мск), источник: БЕЛТА

Хет-трик Горбачика помог жодинцам разгромить ФК «Минск»

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БЕЛАЗа» разгромили «Минск» со счетом 5:2 в выездном матче 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодняшний поединок на поле столичного стадиона «Трактор» гости начали очень активно, и уже на 8-й минуте Кирилл Премудров вывел торпедовцев вперед. Вскоре отличился его партнер по команде Валерий Горбачик, который с 31-й по 45-ю минуты оформил хет-трик. Хозяева смогли ответить лишь точным ударом Владимира Хващинского. После перерыва подопечные Юрия Пунтуса также полностью контролировали игру, и на 83-й минуте Луис Велозу точным ударом с линии штрафной площади минчан забил пятый мяч. Через 5 минут в одной из редких контратак черногорский легионер хозяев Огнен Ролович установил окончательный результат встречи. Благодаря этой виктории жодинские торпедовцы вышли на первое место в турнирной таблице.

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Позже брестский «Рух» примет гостей из «Городеи», а минское «Динамо» сыграет на своей арене с футболистами «Слуцка».

Накануне в стартовом матче 7-го тура столичный «Энергетик-БГУ» победил в Борисове «Смолевичи» с результатом 2:0.

Заключительные поединки этого тура состоятся 3 мая: «Белшина» (Бобруйск) — «Динамо» (Брест), «Витебск» — «Славия» (Мозырь), БАТЭ (Борисов) — «Неман» (Гродно), «Шахтер» (Солигорск) — «Ислочь» (Минский район).

Турнирное положение: «Торпедо-БЕЛАЗ» — 14 очков, «Слуцк» — 13, «Ислочь», «Энергетик-БГУ» — по 12, БАТЭ, «Витебск» — по 10, «Динамо» (Минск), «Минск», «Городея» — по 9, «Неман», «Шахтер», «Рух» — по 8, «Динамо» (Брест), «Славия» — по 7, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.

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Минск
2:5
Первый тайм: 1:4
Торпедо-БелАЗ
Футбол, Беларусь, 7-й тур2.05.2020, 14:00 (МСК UTC+3)Трактор, 173 зрителя
Главные тренеры
Андрей РазинЮрий Пунтус
Голы
Владимир Хващинский40′
Кирилл Премудров8′
Огнен Ролович89′
Валерий Горбачик31′
Валерий Горбачик37′
Валерий Горбачик45+1′
Липе Велозу85′
Составы команд
28Артем Леонов
1Владимир Бушма
4Дмитрий Рыжук
3Виталий Устинов
5Юрий Остроух
21Максим Бордачев
19Алексей Залеский
81Никита Степанов
33Евгений Чаговец
88Дмитрий Яшин
7Олег Евдокимов
8Габриэл Рамос
8Антон Шрамченко
10Андрей Хачатурян
10Владимир Хващинский
55Никита Капленко
12Дмитрий Прищепа
38′58′
6Кирилл Премудров
49′55′
9Огнен Ролович
13Никита Николаевич
18Ярослав Яроцкий
79′
33Валерий Горбачик
70′
29Кирилл Зинович
99Василий Журневич
11Роман Грибовский
41′68′
90Дмитрий Антилевский
73′
13Илья Алексиевич
20Липе Велозу
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)10
9Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
7Угловые6
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАмин Кургхели(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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