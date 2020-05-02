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17:18 (мск), источник: Sports.Ru

«Ливерпуль» отказался от Вернера и любых других трансферов на ближайший год

«Ливерпуль» решил отказаться от покупки нападающего «РБ Лейпциг», как и от любых других дорогостоящих приобретений в обозримом будущем.

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Премьер-Лига столкнулась с новой экономической реальностью из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, «Ливерпуль» вынужден кардинально пересмотреть свои планы.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации Daily Mirror, грядущим летом «Ливерпуль» планировал заполучить Вернера и полузащитника «Лиона» Уссема Аура.

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Обоих игроков «красные» вели на протяжении трех сезонов.

Известно, что трансфер Вернер может быть выкуплен за 50 миллионов фунтов, тогда как Ауар оценивается своим клубом примерно в 40 млн фунтов. С учетом комиссионных, зарплат и бонусов по пятилетним контрактам «Ливерпулю» пришлось бы потратить около 150 млн фунтов.

Одна причин отказа от трансферов — неизвестные сроки возвращения болельщиков на трибуны. Даже если сезон-2019/20 будет доигран, это не избавит клубы, включая «Ливерпуль», от больших финансовых потерь.

Прогнозы говорят, что клубам Премьер-Лиги придется играть без зрителей, возможно, весь следующий сезон.

Учитывая две этих причины, «Ливерпуль» практически гарантированно никого не купит в ближайшие 12 месяцев. Хорошая же новость в том, что «красные» крепко стоят на ногах в сравнении с большинством других клубов и, по крайней мере, смогут сохранить своих звезд.

Источник — mirror.co.uk

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