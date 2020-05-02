«Ливерпуль» отказался от Вернера и любых других трансферов на ближайший год
«Ливерпуль» решил отказаться от покупки нападающего «РБ Лейпциг», как и от любых других дорогостоящих приобретений в обозримом будущем.
«Ливерпуль» решил отказаться от покупки нападающего «РБ Лейпциг», как и от любых других дорогостоящих приобретений в обозримом будущем.
По информации Daily Mirror, грядущим летом «Ливерпуль» планировал заполучить Вернера и полузащитника «Лиона» Уссема Аура.
Обоих игроков «красные» вели на протяжении трех сезонов.
Известно, что трансфер Вернер может быть выкуплен за 50 миллионов фунтов, тогда как Ауар оценивается своим клубом примерно в 40 млн фунтов. С учетом комиссионных, зарплат и бонусов по пятилетним контрактам «Ливерпулю» пришлось бы потратить около 150 млн фунтов.
Одна причин отказа от трансферов — неизвестные сроки возвращения болельщиков на трибуны. Даже если сезон-2019/20 будет доигран, это не избавит клубы, включая «Ливерпуль», от больших финансовых потерь.
Прогнозы говорят, что клубам
Учитывая две этих причины, «Ливерпуль» практически гарантированно никого не купит в ближайшие 12 месяцев. Хорошая же новость в том, что «красные» крепко стоят на ногах в сравнении с большинством других клубов и, по крайней мере, смогут сохранить своих звезд.
Источник — mirror.co.uk