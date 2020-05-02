Самые дорогие игроки 2018 года. Месси — не первый, Роналду — вне топ-10
Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал список из 25 самых дорогих футболистов на 2018 год и символическую сборную.
Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал список из 25 самых дорогих футболистов на 2018 год и символическую сборную.
Самым дорогим игроком стал форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе — 200 миллионов евро. Его одноклубник Неймар и капитан «Барселоны» Лионель Месси разделили вторую строчку. Примечательно, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду не вошел в топ-10, заняв только 11-е место.
Символическая сборная выглядит следующим образом: