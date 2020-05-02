В «Вердере» и «Айнтрахте» все здоровы. Тесты на коронавирус отрицательные
Бременский «Вердер» и «Айнтрахт» из
Бременский «Вердер» и «Айнтрахт» из
Тестирование проводилось в четверг, 30 апреля, в соответствии со специальной программой, разработанной Германской футбольной лигой. Второй этап тестирования пройдет завтра, 3 мая.
В отличие от них в «Кельне» три положительных теста. По некоторым данным, речь идет не о трех футболистах, а о двух. Также коронавирус обнаружен у физиотерапевта. У всех заразившихся нет симптомов болезни. (Александр Бобров).