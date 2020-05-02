Брестский «Рух» и «Городея» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

В первом тайме оба соперника действовали жестко, было много столкновений, но мало угроз воротам. Счет был открыт через 5 минут после перерыва, когда ошибкой обороны хозяев поля воспользовался защитник «Городеи» Андрей Сорокин. Пропустив мяч, брестчане сразу бросились отыгрываться, создали несколько голевых моментов, и на 90-й минуте Илья Колпачук восстановил равновесие в счете.

Также сегодня жодинские торпедовцы разгромили в гостях футболистов «Минска» с результатом 5:2.

Хет-трик Горбачика помог жодинцам разгромить ФК «Минск’Футболисты жодинского «Торпедо-БЕЛАЗа» разгромили «Минск» со счетом 5:2 в выездном матче 7-го тура чемпионата Беларуси.

Позже футболисты минского «Динамо» примут на своей арене гостей из «Слуцка».

В стартовом матче 7-го тура столичный «Энергетик-БГУ» победил в Борисове «Смолевичи» с результатом 2:0.

«Смолевичи» уступили «Энергетику-БГУ» в матче 7-го тура чемпионата БеларусиВ первом тайме встречи на поле борисовского городского стадиона гости вышли вперед на 17-й минуте после эффектного удара либерийского легионера Дэвида Тве.

Заключительные поединки этого тура состоятся 3 мая: «Белшина» (Бобруйск) — «Динамо» (Брест), «Витебск» — «Славия» (Мозырь), БАТЭ (Борисов) — «Неман» (Гродно), «Шахтер» (Солигорск) — «Ислочь» (Минский район).