В Беларуси футболистам запретили обсуждать приостановку чемпионата
Турнир продолжается, несмотря на распространение в стране коронавируса.
Турнир продолжается, несмотря на распространение в стране коронавируса.
Защитник «Витебска» Олег Карамушка признался, что тренеры запрещают футболистам обсуждать возможную приостановку чемпионата Беларуси, который продолжается, несмотря на распространение в стране коронавируса.
«Поначалу были разговоры о приостановке чемпионата Белоруссии, но потом они поутихли. Тренеры сказали нам прекратить обсуждать эту тему в раздевалке, чтобы полностью сосредоточиться на футболе. Но в то же время наставники просят соблюдать меры предосторожности — в раздевалке чаще дезинфицируем руки. Также договорились, что пока обойдемся без рукопожатий.
После тренировок большую часть времени мы проводим дома, никуда почти не выходим. Если в маркет за продуктами, то в маске. Некоторые кафе и магазины, самостоятельно, без указаний властей, ограничили время своей работы до семи вечера. В остальном Витебск, как и прежде, живет обычной жизнью, — цитирует 36-летнего Карамушку Metaratings.
«Витебск» после шести туров идет на шестом месте, отставая на три очка от лидирующего «Слуцка». Чемпионат Беларуси — единственный футбольный турнир в Европе, который не приостановили