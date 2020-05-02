В Беларуси футболистам запретили обсуждать приостановку чемпионата

Защитник «Витебска» Олег Карамушка признался, что тренеры запрещают футболистам обсуждать возможную приостановку чемпионата Беларуси, который продолжается, несмотря на распространение в стране коронавируса.

«Поначалу были разговоры о приостановке чемпионата Белоруссии, но потом они поутихли. Тренеры сказали нам прекратить обсуждать эту тему в раздевалке, чтобы полностью сосредоточиться на футболе. Но в то же время наставники просят соблюдать меры предосторожности — в раздевалке чаще дезинфицируем руки. Также договорились, что пока обойдемся без рукопожатий.

После тренировок большую часть времени мы проводим дома, никуда почти не выходим. Если в маркет за продуктами, то в маске. Некоторые кафе и магазины, самостоятельно, без указаний властей, ограничили время своей работы до семи вечера. В остальном Витебск, как и прежде, живет обычной жизнью, — цитирует 36-летнего Карамушку Metaratings.