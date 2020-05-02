«Слуцк» победил минское «Динамо» и вернулся в лидеры чемпионата Беларуси

Минчане с первых минут пошли вперед большими силами, но их атакам не хватало точного завершающего удара. Отразив стартовый натиск, гости провели несколько острых контрвыпадов, и на 22-й минуте Драман Салу мощным дальним ударом поразил ворота Максима Плотникова. Динамовцы усилили давление и на 39-й минуте заработали пенальти, но мяч после удара Ивана Бахара угодил в перекладину. Во втором тайме подопечные Леонида Кучука продолжали идти вперед, но снова успеха не добились. А на 52-й минуте хозяева допустили ошибку в обороне, которой воспользовался форвард «Слуцка» Абдул Гафар, эффектно завершивший фланговую контратаку. В оставшееся игровое время динамовцы полностью владели инициативой, но сумели отквитать лишь один гол: на 86-й минуте игры отличился Карло Бручич.