«Слуцк» победил минское «Динамо» и вернулся в лидеры чемпионата Беларуси
2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Слуцка» обыграли в гостях минское «Динамо» со счетом 2:1 и вернулись в лидеры чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Слуцка» обыграли в гостях минское «Динамо» со счетом 2:1 и вернулись в лидеры чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Минчане с первых минут пошли вперед большими силами, но их атакам не хватало точного завершающего удара. Отразив стартовый натиск, гости провели несколько острых контрвыпадов, и на 22-й минуте Драман Салу мощным дальним ударом поразил ворота Максима Плотникова. Динамовцы усилили давление и на 39-й минуте заработали пенальти, но мяч после удара Ивана Бахара угодил в перекладину. Во втором тайме подопечные Леонида Кучука продолжали идти вперед, но снова успеха не добились. А на 52-й минуте хозяева допустили ошибку в обороне, которой воспользовался форвард «Слуцка» Абдул Гафар, эффектно завершивший фланговую контратаку. В оставшееся игровое время динамовцы полностью владели инициативой, но сумели отквитать лишь один гол: на 86-й минуте игры отличился Карло Бручич.
Также сегодня жодинские торпедовцы разгромили в гостях футболистов «Минска» с результатом 5:2, а в Бресте местный «Рух» сыграл вничью с «Городеей» — 1:1.
В стартовом матче 7-го тура столичный «Энергетик-БГУ» победил в Борисове «Смолевичи» со счетом 2:0.
Заключительные поединки этого тура состоятся 3 мая: «Белшина» (Бобруйск) — «Динамо» (Брест), «Витебск» — «Славия» (Мозырь), БАТЭ (Борисов) — «Неман» (Гродно), «Шахтер» (Солигорск) — «Ислочь» (Минский район).
Турнирное положение: «Слуцк» — 16 очков, «Торпедо-БелАЗ» — 14, «Ислочь», «Энергетик-БГУ» — по 12, БАТЭ, «Витебск», «Городея» — по 10, «Динамо» (Минск), «Минск», «Рух» — по 9, «Неман», «Шахтер» — по 8, «Динамо» (Брест), «Славия» — по 7, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.
Бомбардирскую гонку возглавляют Евгений Шикавка («Динамо», Минск), Валерий Горбачик («Торпедо-БелАЗ»), Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по четыре мяча.