«Болонья» вслед за «Сассуоло» объявила о возобновлении тренировок с 4 мая

Чемпионат Италии был прерван 10 марта из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок. Позднее стало известно, что футболистам в Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки, а командные тренировки будут разрешены с 18 мая.

«Игрокам будет разрешено посещать поля в соответствии с правилами, в то время как раздевалки, тренажерный зал, офисы и другие помещения будут закрытыми. Тренер и технические сотрудники не будут присутствовать на тренировках», — говорится в сообщении клуба.