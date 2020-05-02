«Болонья» вслед за «Сассуоло» объявила о возобновлении тренировок с 4 мая
Футбольный клуб «Болонья» на своем официальном сайте объявил о возобновлении тренировок с 4 мая.
Футбольный клуб «Болонья» на своем официальном сайте объявил о возобновлении тренировок с 4 мая.
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«Игрокам будет разрешено посещать поля в соответствии с правилами, в то время как раздевалки, тренажерный зал, офисы и другие помещения будут закрытыми. Тренер и технические сотрудники не будут присутствовать на тренировках», — говорится в сообщении клуба.
Первым из клубов Серии А объявил о возобновлении тренировок «Сассуоло».