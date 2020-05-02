Прыжки в стиле кенгуру и хет-трик за тайм. Белоруссия играет, несмотря на всплеск коронавируса

Источник: Спорт-Экспресс

В высшей лиге продолжается 7-й тур

Из Белоруссии продолжают поступать не самые оптимистичные новости. На 2 мая в этой стране зарегистрировано 15 828 человек с положительным тестом на коронавирус. Прирост за минувшие сутки составил 911 инфицированных. Настораживает даже не эта, а другая статистика. Как сообщает портал TUT.by, каждый день в Белоруссии выявляют больше новых случаев заражения коронавирусом на миллион населения, чем в соседних странах.

При этом власти, похоже, больше не считают новую инфекцию «психозом». Так, по сообщениям министерства обороны республики, военные продезинфицировали более 150 объектов, включая школы и детские сады. А в общежитиях некоторых университетов ввели карантин.

Сокращается и количество массовых мероприятий. В частности, федерация профсоюзов Белоруссии отказалась от празднования Первомая в традиционной форме, включавшей демонстрации. Ранее также отменили две репетиции военного парада, который должен пройти 9 мая. Впрочем, он, вероятно, все же состоится. Как состоялись и еще три матча 7-го тура чемпионата Белоруссии по футболу — единственного подобного турнира в Европе на данный момент.

Хет-трик за тайм и временное лидерство «Торпедо»

«Минск» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:5 (1:4)

Голы: Премудров, 8 (0:1). Горбачик, 31 (0:2). Горбачик, 37 (0:3). Хващинский, 40 (1:3). Горбачик, 45+1 (1:4). Липе Велозу, 85 (1:5). Ролович, 89 (2:5).

Жодинское «Торпедо» в последних двух матчах разочаровывало нулевыми ничьими как белорусских, так и европейских фанатов. Но в 7-м туре решило восполнить недостаток голов — особенно постарался нападающий Валерий Горбачик, оформивший хет-трик уже в первом тайме.

— До сегодняшнего тура мы видели шесть голов в шести матчах с участием нашей команды. А после первых 45 минут этой встречи забито уже пять, — приводит занимательную статистику англоязычный Twitter фанатов «Торпедо».

Клуб из Жодина даже поднялся на первое место в турнирной таблице. Как оказалось, временно.

Самый преданный болельщик «Городеи»… из Шотландии

«Рух» — «Городея» — 1:1 (0:0)

Голы: Сорокин, 50 (0:1). Колпачук, 90+1 (1:1).

Европейские фанаты есть не только у грандов белорусского футбола наподобие БАТЭ или брестского «Динамо». Вероятно, «Городея» не может похвастаться большим числом англоязычных поклонников, однако и у нее есть преданный болельщик. Это Адриан из шотландского округа Ренфрушир. На его аватарке в Twitter — фотография в футболке «Городеи», а на диване — шарф. Именно так сейчас выглядит фанатская поддержка в Европе.

«Городея» открыла счет благодаря голу российского хавбека Андрея Сорокина, однако в концовке второго тайма упустила победу.

«Слуцк» прыгает в стиле кенгуру

«Динамо» Мн — «Слуцк» — 1:2 (0:1)

Голы: Салу, 22 (0:1). Гафар, 52 (0:2). Бручич, 86 (1:2).

«Слуцк» приобрел особую популярность в Австралии. Если раньше болельщики вывешивали флаг этой страны на стадионе, то теперь к делу подключились и футболисты. Посмотрите, что они исполнили после первого гола в ворота «Динамо».

Все правильно — это прыжки в стиле кенгуру. А также пример работы по популяризации клуба. Ибо когда еще представится подобная возможность, если не сейчас?

«Слуцк» вновь лидирует. А вот минчане продолжают оставаться в середине таблицы. Чем вызывают недовольство иностранных фанатов:

— Именно такие результаты показывают в конце сезона. Доминировали против «Городеи» и «Слуцка», но в итоге остались без очков. Если бы мы только были такими же эффективными, как и все наши противники!