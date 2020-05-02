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2 мая, источник: Спорт РИА Новости

Футболистам «Ромы» и «Лацио» разрешили возобновить тренировки

Футболистам римских «Ромы» и «Лацио» разрешили возобновить тренировки, на это есть соответствующее решение региональных властей, об этом сообщает calciomercato.it.

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Источник: AP 2020

Спортсменам в регионе разрешены тренировки в индивидуальной форме в соответствии с правилами социального дистанцирования и без каких-либо сборов в закрытых помещениях.

«Рома» в своем аккаунте в Twitter сообщила, что со следующей недели игроки смогут проводить медобследования и индивидуальные тренировки на базе клуба.

Ранее стало известно, что к тренировкам возвращаются игроки «Наполи», «Болоньи», «Пармы», «Сассуоло» и «Фиорентины».

Чемпионат Италии был прерван 10 марта из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.

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