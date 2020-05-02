Футболистам «Ромы» и «Лацио» разрешили возобновить тренировки
Футболистам римских «Ромы» и «Лацио» разрешили возобновить тренировки, на это есть соответствующее решение региональных властей, об этом сообщает calciomercato.it.
Футболистам римских «Ромы» и «Лацио» разрешили возобновить тренировки, на это есть соответствующее решение региональных властей, об этом сообщает calciomercato.it.
Спортсменам в регионе разрешены тренировки в индивидуальной форме в соответствии с правилами социального дистанцирования и без
«Рома» в своем аккаунте в Twitter сообщила, что со следующей недели игроки смогут проводить медобследования и индивидуальные тренировки на базе клуба.
Ранее стало известно, что к тренировкам возвращаются игроки «Наполи», «Болоньи», «Пармы», «Сассуоло» и «Фиорентины».
Чемпионат Италии был прерван 10 марта