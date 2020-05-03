Sun: Чемпионат Англии по футболу могут доиграть в Австралии

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Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта, оставшиеся 92 матча турнира отложены на неопределенный срок. В пятницу клубы лиги провели совещание, на котором договорились доиграть чемпионат, если получат разрешение на это от правительства страны.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bc23d4057d419c909160" data-vnd="bc23d4057d419c909160" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bc23d4057d419c909160" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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По информации Sun, футбольный агент Гэри Уильямс предложил руководству Английской премьер-лиги (АПЛ) доиграть чемпионат в австралийском городе Перт, который, как утверждает местный сенатор, не так сильно пострадал от пандемии и является «самым безопасным местом на земле».

По мнению Уильямса, подобное решение гарантирует более комфортные условия для игроков, избавит полицию от необходимости охранять тренировочные базы клубов и повысит вариативность при принятии решения о присутствии зрителей на трибунах.

Вещатели, по словам агента, легко адаптируются к английскому графику, поэтому проблем с трансляцией матчей не возникнет.

Несколько клубов АПЛ уже выразили заинтересованность в предложении.

«Это ничем не отличается от мировых турне, в которые мы отправляемся во время предсезонной подготовки. Вместе с тем климат в Австралии сейчас идеально подходит для проведения матчей», — цитирует Sun представителя одного из клубов. Отмечается, что на следующей неделе Уильямс планирует провести переговоры с властями Британии.