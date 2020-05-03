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08:49 (мск), источник: ТАСС

Sun: Чемпионат Англии по футболу могут доиграть в Австралии

ТАСС, 3 мая. Руководству чемпионата Англии по футболу предложили доиграть оставшиеся матчи приостановленного из-за пандемии сезона в Австралии. Об этом сообщает британское издание The Sun.

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Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта, оставшиеся 92 матча турнира отложены на неопределенный срок. В пятницу клубы лиги провели совещание, на котором договорились доиграть чемпионат, если получат разрешение на это от правительства страны.

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По информации Sun, футбольный агент Гэри Уильямс предложил руководству Английской премьер-лиги (АПЛ) доиграть чемпионат в австралийском городе Перт, который, как утверждает местный сенатор, не так сильно пострадал от пандемии и является «самым безопасным местом на земле».

По мнению Уильямса, подобное решение гарантирует более комфортные условия для игроков, избавит полицию от необходимости охранять тренировочные базы клубов и повысит вариативность при принятии решения о присутствии зрителей на трибунах.

Вещатели, по словам агента, легко адаптируются к английскому графику, поэтому проблем с трансляцией матчей не возникнет.

Несколько клубов АПЛ уже выразили заинтересованность в предложении.

«Это ничем не отличается от мировых турне, в которые мы отправляемся во время предсезонной подготовки. Вместе с тем климат в Австралии сейчас идеально подходит для проведения матчей», — цитирует Sun представителя одного из клубов. Отмечается, что на следующей неделе Уильямс планирует провести переговоры с властями Британии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта она была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В Британии выявлено более 180 тыс. случаев заражения, в Австралии — менее 7 тыс.

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