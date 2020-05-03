Sun: Чемпионат Англии по футболу могут доиграть в Австралии
ТАСС, 3 мая. Руководству чемпионата Англии по футболу предложили доиграть оставшиеся матчи приостановленного
ТАСС, 3 мая. Руководству чемпионата Англии по футболу предложили доиграть оставшиеся матчи приостановленного
Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта, оставшиеся 92 матча турнира отложены на неопределенный срок. В пятницу клубы лиги провели совещание, на котором договорились доиграть чемпионат, если получат разрешение на это от правительства страны.
По информации Sun, футбольный агент Гэри Уильямс предложил руководству Английской
По мнению Уильямса, подобное решение гарантирует более комфортные условия для игроков, избавит полицию от необходимости охранять тренировочные базы клубов и повысит вариативность при принятии решения о присутствии зрителей на трибунах.
Вещатели, по словам агента, легко адаптируются к английскому графику, поэтому проблем с трансляцией матчей не возникнет.
«Это ничем не отличается от мировых турне, в которые мы отправляемся во время предсезонной подготовки. Вместе с тем климат в Австралии сейчас идеально подходит для проведения матчей», — цитирует Sun представителя одного из клубов. Отмечается, что на следующей неделе Уильямс планирует провести переговоры с властями Британии.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта она была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В Британии выявлено более 180 тыс. случаев заражения, в Австралии — менее 7 тыс.