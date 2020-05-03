Озил сделал пожертвование в пользу турецкого Красного полумесяца

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«Благодаря нашему брату Месуту нуждающиеся люди получат необходимое, мы доставим все как можно скорее», — сказал глава турецкого Красного полумесяца Керем Киник, которого цитирует издание.

Отмечается, что уроженец Турции Озил, представляющий Германию, обеспечит продовольствием и медикаментами 16 тыс. человек в Турции и Сирии в течение священного месяца рамадан, начавшегося 23 апреля.

Озил является одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Арсенала». Ранее британские СМИ сообщали, что полузащитник стал одним из трех игроков клуба, отказавшихся от понижения зарплаты на время пандемии. При этом известно, что Озил занимается благотворительностью на постоянной основе.