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11:10 (мск), источник: ТАСС

Озил сделал пожертвование в пользу турецкого Красного полумесяца

ТАСС, 3 мая. Футболист лондонского «Арсенала» Месут Озил пожертвовал 80 тыс. фунтов в пользу турецкого Красного полумесяца, средства пойдут на поддержку мусульман, вынужденных соблюдать пост в условиях пандемии нового коронавируса. Об этом сообщает издание Sun.

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Источник: Reuters

«Благодаря нашему брату Месуту нуждающиеся люди получат необходимое, мы доставим все как можно скорее», — сказал глава турецкого Красного полумесяца Керем Киник, которого цитирует издание.

Отмечается, что уроженец Турции Озил, представляющий Германию, обеспечит продовольствием и медикаментами 16 тыс. человек в Турции и Сирии в течение священного месяца рамадан, начавшегося 23 апреля.

Озил является одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Арсенала». Ранее британские СМИ сообщали, что полузащитник стал одним из трех игроков клуба, отказавшихся от понижения зарплаты на время пандемии. При этом известно, что Озил занимается благотворительностью на постоянной основе.

Озил является чемпионом мира 2014 года и бронзовым призером мирового первенства 2010 года, также в его активе бронза чемпионата Европы — 2012. В составе мадридского «Реала» он становился чемпионом Испании (2011/12), обладателем Кубка (2010/11) и Суперкубка Испании (2012), в составе немецкого «Вердера» (Бремен) — обладателем Кубка Германии (2008/09), в составе «Арсенала» — победителем Кубка (2013/14, 2014/15, 2016/17) и Суперкубка Англии (2014, 2015, 2017).

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