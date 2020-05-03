ФИФА обратилась к Швейцарии с просьбой продолжить расследование в отношении Блаттера

Источник: РИА "Новости"

«Мы подали официальное обращение, в котором решительно призываем продолжить расследование. ФИФА сделает все необходимое с юридической точки зрения, чтобы виновные понесли наказание», — приводит издание позицию ФИФА.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bc23d4057d419c909160" data-vnd="bc23d4057d419c909160" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bc23d4057d419c909160" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В апреле Associated Press сообщило, что швейцарская прокуратура планирует закрыть одно из двух дел против Блаттера, касающееся возможного мошенничества с контрактом с Карибским футбольным союзом по продаже прав на телетрансляции чемпионатов мира 2010 и 2014 годов. 29 апреля агентство привело выдержки из отчетов правоохранительных органов Швейцарии, в которых подтверждались подозрения в том, что Блаттер действовал против интересов ФИФА при заключении соглашения.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американского правосудия швейцарская полиция задержала несколько высокопоставленных чиновников организации по подозрению в коррупции.