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11:23 (мск), источник: ТАСС

ФИФА обратилась к Швейцарии с просьбой продолжить расследование в отношении Блаттера

ТАСС, 3 мая. Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась к швейцарской прокуратуре с просьбой не прекращать расследование в отношении бывшего президента организации Йозефа Блаттера. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы подали официальное обращение, в котором решительно призываем продолжить расследование. ФИФА сделает все необходимое с юридической точки зрения, чтобы виновные понесли наказание», — приводит издание позицию ФИФА.

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В апреле Associated Press сообщило, что швейцарская прокуратура планирует закрыть одно из двух дел против Блаттера, касающееся возможного мошенничества с контрактом с Карибским футбольным союзом по продаже прав на телетрансляции чемпионатов мира 2010 и 2014 годов. 29 апреля агентство привело выдержки из отчетов правоохранительных органов Швейцарии, в которых подтверждались подозрения в том, что Блаттер действовал против интересов ФИФА при заключении соглашения.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американского правосудия швейцарская полиция задержала несколько высокопоставленных чиновников организации по подозрению в коррупции.

В 2015 году Блаттер был отстранен арбитражной палатой комитета по этике ФИФА от футбольной деятельности на 8 лет. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до 6 лет.

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