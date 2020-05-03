СМИ: «Реал» собирается предложить МЮ 70 миллионов фунтов за Погба

Источник: Reuters

По информации издания, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан также хочет приобрести полузащитника «Челси» Н’Голо Канте и форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Реал» в летнее трансферное окно предпримет последнюю попытку подписать контракт с Погба, которым интересовался на протяжении последнего времени, и в случае провала откажется от данной сделки.

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