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10:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Реал» собирается предложить МЮ 70 миллионов фунтов за Погба

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Мадридский «Реал» собирается предложить «Манчестер Юнайтед» 70 миллионов фунтов стерлингов (около 80 миллионов евро) за полузащитника сборной Франции по футболу Поля Погба, сообщает Mirror.

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Источник: Reuters

По информации издания, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан также хочет приобрести полузащитника «Челси» Н’Голо Канте и форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Реал» в летнее трансферное окно предпримет последнюю попытку подписать контракт с Погба, которым интересовался на протяжении последнего времени, и в случае провала откажется от данной сделки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Погба пропустил большую часть сезона из-за травмы, но ряд СМИ сообщал, что француз не играет прежде всего из-за конфликта с главным тренером команды Уле-Гуннаром Сульшером. На данный момент футбольные чемпионаты Испании и Англии прерваны из-за пандемии коронавируса.

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