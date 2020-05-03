«Ливерпуль» предложил Тимо Вернеру контракт на 5 лет с зарплатой € 10 млн

По данным источника, «Ливерпуль» предложил Вернеру соглашение на 5 лет с зарплатой в размере € 10 млн в год, включая бонусы. Сообщается, что форвард является приоритетной целью наставника мерсисайдцев Юргена Клоппа и клуб уже ведёт переговоры с «Лейпцигом».

Вернер — воспитанник «Штутгарта», за который выступал с 2013 по 2016 год, после чего перешёл в «РБ Лейпциг». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 25 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 21 мяч (3 — с пенальти) и 7 результативных передач. В сборную Германии Тимо вызывается с 2017 года.