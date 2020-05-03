«Зорка-БДУ» и «Неман» победили на старте женского чемпионата Беларуси по футболу

Ранее действующие чемпионки, обладательницы Кубка и Суперкубка Беларуси футболистки «Минска» на своем поле не оставили никаких шансов могилевскому «Днепру», выиграв с результатом 10:0. В поединке дебютантов нынешнего чемпионата столичное «Динамо-БГУФК» разгромило футболисток юниорской сборной Беларуси (U-19) со счетом 7:0.

29-й женский чемпионат Беларуси пройдет в три круга и продлится до 8 ноября, когда должны состояться заключительные поединки. Последние семь лет чемпионом неизменно становился «Минск». Больше всего титулов у «Бобруйчанки», которая 12 раз завоевывала золотые медали. Чемпионками также были футболистки витебского «Университета» (6), могилевской «Надежды» (2) и брестской «Виктории» (1).