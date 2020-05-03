СМИ: Футболисты «Барселоны» пройдут тестирование на коронавирус 6 мая

Как только станут известны результаты анализов, игроки смогут начать индивидуальные тренировки с физиотерапевтами клуба. Отмечается, что согласно правилам социального дистанцирования, контакты между игроками и персоналом команды будут минимальными. Переодеваться и принимать душ игроки будут только дома.

На втором этапе подготовки футболисты смогут тренироваться в составе небольших групп, на этой стадии им также рекомендуется избегать контактов с семьей. Затем футболисты будут проводить тактические занятия группами не более чем в 14 человек. После завершения всех этапов, которые займут около месяца, команды будут готовы возобновить сезон.