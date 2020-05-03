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12:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Футболисты «Барселоны» пройдут тестирование на коронавирус 6 мая

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Футболисты испанской «Барселоны» пройдут тестирование на наличие коронавирусной инфекции 6 мая, сообщает Marca.

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Инфицировано134 686+10 633
Скончалось1 280+58
Выздоровело16 639+1 626
Инфицировано3 444 236+85 181
Скончалось244 084+5 085
Выздоровело1 099 866+40 591
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Как только станут известны результаты анализов, игроки смогут начать индивидуальные тренировки с физиотерапевтами клуба. Отмечается, что согласно правилам социального дистанцирования, контакты между игроками и персоналом команды будут минимальными. Переодеваться и принимать душ игроки будут только дома.

Во время загрузки произошла ошибка.

На втором этапе подготовки футболисты смогут тренироваться в составе небольших групп, на этой стадии им также рекомендуется избегать контактов с семьей. Затем футболисты будут проводить тактические занятия группами не более чем в 14 человек. После завершения всех этапов, которые займут около месяца, команды будут готовы возобновить сезон.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес разрешил профессиональным спортсменам тренироваться индивидуально, начиная с 4 мая. Футбольные соревнования в Испании приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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