«Ордабасы» сможет проводить домашние матчи на своем стадионе
Шымкентский «Ордабасы» после возобновления чемпионата КПЛ сможет проводить домашние матчи на Центральном стадионе им. Кажымукана. Об этом сообщил директор арены Курманбек Ордабаев.
Шымкентский «Ордабасы» после возобновления чемпионата КПЛ сможет проводить домашние матчи на Центральном стадионе им. Кажымукана. Об этом сообщил директор арены Курманбек Ордабаев.
Напомним, что 7 марта «Ордабасы» провел первый матч
«Когда стало известно, что город Шымкент переходит в режим карантина в связи пандемией коронавируса, пришло распоряжение об отмене официальной церемонии “Шымкент — культурная столица СНГ”. Подготовка была остановлена и все конструкции были разобраны и вывезены, а также убрали песок с газона. После анализа состояния поля выявили, что поле находится не в лучшем состоянии. Пришлось на некоторых участках поля делать пересадку травы, также на одной стороне немного провалилась земля, но сейчас все исправлено, можно сказать, мы привели поле в порядок. Могу сказать, что на сегодняшний день мы готовы проводить официальные матчи на нашем стадионе. Также мы сделали текущий ремонт трибун, отремонтировали