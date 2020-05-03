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11:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» сможет проводить домашние матчи на своем стадионе

Шымкентский «Ордабасы» после возобновления чемпионата КПЛ сможет проводить домашние матчи на Центральном стадионе им. Кажымукана. Об этом сообщил директор арены Курманбек Ордабаев.

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Напомним, что 7 марта «Ордабасы» провел первый матч премьер-лиги на поле футбольного центра «Биик» в связи с намеченной на 20 марта официальной церемонии «Шымкент — культурная столица СНГ».

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«Когда стало известно, что город Шымкент переходит в режим карантина в связи пандемией коронавируса, пришло распоряжение об отмене официальной церемонии “Шымкент — культурная столица СНГ”. Подготовка была остановлена и все конструкции были разобраны и вывезены, а также убрали песок с газона. После анализа состояния поля выявили, что поле находится не в лучшем состоянии. Пришлось на некоторых участках поля делать пересадку травы, также на одной стороне немного провалилась земля, но сейчас все исправлено, можно сказать, мы привели поле в порядок. Могу сказать, что на сегодняшний день мы готовы проводить официальные матчи на нашем стадионе. Также мы сделали текущий ремонт трибун, отремонтировали VIP-ложу, обновили фасад зданий, а также облагородили прилегающую к стадиону территорию. Хочу уверить всех шымкентских болельщиков, что в случае возобновления чемпионата футбольный клуб “Ордабасы” может проводить свои матчи на Центральном стадионе, никаких препятствий на сегодняшний день нет, мы со своей стороны полностью готовы к проведению соревнований», — цитирует Ордабаева сайт «Ордабасы».

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