«Ордабасы» сможет проводить домашние матчи на своем стадионе

«Когда стало известно, что город Шымкент переходит в режим карантина в связи пандемией коронавируса, пришло распоряжение об отмене официальной церемонии “Шымкент — культурная столица СНГ”. Подготовка была остановлена и все конструкции были разобраны и вывезены, а также убрали песок с газона. После анализа состояния поля выявили, что поле находится не в лучшем состоянии. Пришлось на некоторых участках поля делать пересадку травы, также на одной стороне немного провалилась земля, но сейчас все исправлено, можно сказать, мы привели поле в порядок. Могу сказать, что на сегодняшний день мы готовы проводить официальные матчи на нашем стадионе. Также мы сделали текущий ремонт трибун, отремонтировали VIP-ложу, обновили фасад зданий, а также облагородили прилегающую к стадиону территорию. Хочу уверить всех шымкентских болельщиков, что в случае возобновления чемпионата футбольный клуб “Ордабасы” может проводить свои матчи на Центральном стадионе, никаких препятствий на сегодняшний день нет, мы со своей стороны полностью готовы к проведению соревнований», — цитирует Ордабаева сайт «Ордабасы».