Футбольный клуб «Рома» возобновит тренировки со следующей недели

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Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта по причине пандемии коронавируса. 26 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал постановление о смягчении в стране карантинных мер с 4 мая.

«Со следующей недели игроки смогут проходить медицинские обследования и индивидуальные тренировки, соблюдая правила социального дистанцирования», — говорится в сообщении.

Лидером турнира является туринский «Ювентус», на счету которого 63 очка после 26 игр, на втором месте находится римский «Лацио» (62 очка после 26 матчей), на третьем — миланский «Интер» (54 очка после 25 матчей). «Рома» идет на пятой строчке, имея в активе 45 очков в 26 матчах.