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12:14 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «Рома» возобновит тренировки со следующей недели

ТАСС, 3 мая. Итальянский футбольный клуб «Рома» возобновит индивидуальные тренировки игроков со следующей недели. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: Reuters

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта по причине пандемии коронавируса. 26 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал постановление о смягчении в стране карантинных мер с 4 мая.

«Со следующей недели игроки смогут проходить медицинские обследования и индивидуальные тренировки, соблюдая правила социального дистанцирования», — говорится в сообщении.

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Лидером турнира является туринский «Ювентус», на счету которого 63 очка после 26 игр, на втором месте находится римский «Лацио» (62 очка после 26 матчей), на третьем — миланский «Интер» (54 очка после 25 матчей). «Рома» идет на пятой строчке, имея в активе 45 очков в 26 матчах.

В Италии зафиксировано более 209 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, умерли более 28 тыс. человек.

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