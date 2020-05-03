Футбольный клуб «Рома» возобновит тренировки со следующей недели
ТАСС, 3 мая. Итальянский футбольный клуб «Рома» возобновит индивидуальные тренировки игроков со следующей недели. Об этом сообщает
ТАСС, 3 мая. Итальянский футбольный клуб «Рома» возобновит индивидуальные тренировки игроков со следующей недели. Об этом сообщает
Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта по причине пандемии коронавируса. 26 апреля
«Со следующей недели игроки смогут проходить медицинские обследования и индивидуальные тренировки, соблюдая правила социального дистанцирования», — говорится в сообщении.
Лидером турнира является туринский «Ювентус», на счету которого 63 очка после 26 игр, на втором месте находится римский «Лацио» (62 очка после 26 матчей), на третьем — миланский «Интер» (54 очка после 25 матчей). «Рома» идет на пятой строчке, имея в активе 45 очков в 26 матчах.
В Италии зафиксировано более 209 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, умерли более 28 тыс. человек.