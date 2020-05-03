Футболисты «Жетысу» оказали помощь нуждающимся семьям

На собранные игроками средства были закуплены продуктовые наборы и развезены по домам.

Это не первая акция проведенная игроками семиреченской футбольной команды. С самого начала пандемии и объявления карантина футболисты и сотрудники «Жетысу» уже не раз принимали участие в подобных акциях, стараясь поддержать тех людей, которые испытывают трудности.

«В это сложное для всех время, хотим внести свою небольшую лепту в благое дело по оказанию помощи семьям, которые испытывают материальные трудности, и таким образом выразить им свою поддержку и сочувствие», — поделился свои мнением белорусский игрок команды Никита Наумов.