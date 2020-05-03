Футболисты «Жетысу» оказали помощь нуждающимся семьям
Игроки талдыкорганского «Жетысу» приняли участие в акции Biz birgemiz и оказали помощь нуждающимся семьям, сообщается на сайте клуба.
Игроки талдыкорганского «Жетысу» приняли участие в акции Biz birgemiz и оказали помощь нуждающимся семьям, сообщается на сайте клуба.
На собранные игроками средства были закуплены продуктовые наборы и развезены по домам.
Это не первая акция проведенная игроками семиреченской футбольной команды. С самого начала пандемии и объявления карантина футболисты и сотрудники «Жетысу» уже не раз принимали участие в подобных акциях, стараясь поддержать тех людей, которые испытывают трудности.
«В это сложное для всех время, хотим внести свою небольшую лепту в благое дело по оказанию помощи семьям, которые испытывают материальные трудности, и таким образом выразить им свою поддержку и сочувствие», — поделился свои мнением белорусский игрок команды Никита Наумов.
«Уверен, что только вместе, объединившись, мы сможем преодолеть все трудности и благополучно переживём эту злополучную эпидемию», — сказал капитан «Жетысу» Алмат Бекбаев.