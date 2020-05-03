Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Белшина
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
16:00
Витебск
Славия М
Футбол. Зарубежный
18:00
БАТЭ
Неман
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер С
Ислочь
Футбол. Зарубежный
2.05
Рух
Городея
11
Футбол. Зарубежный
2.05
Динамо Мн
Слуцк
12
Все события
Фоторепортажи
17Драки с милицией и вырванные кресла. Кадры самого безумного дерби «Спартак» — ЦСКА
14Аршавин, Кержаков, Дзюба: какими они пришли в «Зенит»
11:06 (мск), источник: Vesti.kz

Футболисты «Жетысу» оказали помощь нуждающимся семьям

Игроки талдыкорганского «Жетысу» приняли участие в акции Biz birgemiz и оказали помощь нуждающимся семьям, сообщается на сайте клуба.

Наверх

На собранные игроками средства были закуплены продуктовые наборы и развезены по домам.

Читайте также
Легионер «Жетысу» о ситуации с коронавирусом: Тревожно только в Нур-Султане и Алматы

Это не первая акция проведенная игроками семиреченской футбольной команды. С самого начала пандемии и объявления карантина футболисты и сотрудники «Жетысу» уже не раз принимали участие в подобных акциях, стараясь поддержать тех людей, которые испытывают трудности.

«В это сложное для всех время, хотим внести свою небольшую лепту в благое дело по оказанию помощи семьям, которые испытывают материальные трудности, и таким образом выразить им свою поддержку и сочувствие», — поделился свои мнением белорусский игрок команды Никита Наумов.

«Уверен, что только вместе, объединившись, мы сможем преодолеть все трудности и благополучно переживём эту злополучную эпидемию», — сказал капитан «Жетысу» Алмат Бекбаев.

Читайте также
Жетысу
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
"Этого всего может не хватить". Валуев похвалил Усика и назвал его недостатки в тяжелом весе
СМИ: «Реал» намерен предложить МЮ 70 миллионов фунтов за Погба
Динияр Билялетдинов: Пропускная система результата не дала
СМИ: Чемпионат Англии по футболу предложили доиграть в Австралии
Прыжки в стиле кенгуру и хет-трик за тайм. Белоруссия играет
«Ливерпуль» предложил игроку «Лейпцига» контракт на 5 лет
Озил сделал пожертвование в пользу турецкого Красного полумесяца
Украинский боксер рассчитывает получить реванш с Бетербиевым
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь