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12:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Чемпион Англии рассказал о жизни с 24 братьями и сестрами

Пятикратный чемпион Англии в составе «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал о жизни с 24 братьями и сестрами. Его слова приводятся на сайте команды.

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Источник: AP 2020

«У меня было тяжелое детство, потому что у меня много братьев и сестер, и жить на улице было нелегко. Иногда даже нечего было поесть», — заявил Эвра. Футболист вспомнил, как его брат работал в «Макдоналдc», а он сам попрошайничал у входа. Он посчитал, что трудности помогли ему добиться успехов в карьере.

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Эвра добавил, что не считает себя жертвой. «Я просто хочу мотивировать детей никогда не сдаваться, что бы ни происходило. Если вы верите, что станете кем-то, вы это сделаете», — подытожил он.

Эвра выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006-го по 2014 год, был капитаном команды. С английским клубом защитник пять раз выигрывал чемпионат страны, а также один раз — Лигу чемпионов. После ухода из МЮ футболист отыграл три сезона за «Ювентус» и завершил карьеру.

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