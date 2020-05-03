Чемпион Англии рассказал о жизни с 24 братьями и сестрами

Источник: AP 2020

«У меня было тяжелое детство, потому что у меня много братьев и сестер, и жить на улице было нелегко. Иногда даже нечего было поесть», — заявил Эвра. Футболист вспомнил, как его брат работал в «Макдоналдc», а он сам попрошайничал у входа. Он посчитал, что трудности помогли ему добиться успехов в карьере.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bc23d4057d419c909160" data-vnd="bc23d4057d419c909160" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bc23d4057d419c909160" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Эвра добавил, что не считает себя жертвой. «Я просто хочу мотивировать детей никогда не сдаваться, что бы ни происходило. Если вы верите, что станете кем-то, вы это сделаете», — подытожил он.