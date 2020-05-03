СМИ: Российский футболист Черышев летом может покинуть «Валенсию»

По информации источника, «Валенсия» готова рассмотреть предложения по трансферам семи футболистов. Помимо 29-летнего Черышева, в список попали вратарь Яспер Силлессен, полузащитники Муктар Диакаби, Жоффрей Кондогбиа, Ферран Торрес, а также нападающие Родриго Морено и Кевин Гамейро. Отмечается, что продажа игроков может быть связана с непростым финансовым положением «Валенсии» из-за пандемии коронавируса.
В сезоне-2019/20, прерванном из-за пандемии, Черышев провел 22 матча во всех турнирах за «Валенсию», в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу. Ранее российский полузащитник выступал за испанские «Реал» (Мадрид), «Вильярреал» и «Севилью». По данным портала Transfermarkt, стоимость трансфера футболиста составляет €4,8 млн. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.
В составе мадридского «Реала» Черышев стал победителем Лиги чемпионов (сезон-2015/16), выступая за «Севилью», он выиграл Лигу Европы (2013/14), вместе с «Валенсией» стал обладателем Кубка Испании (2018/19). За сборную России Черышев сыграл 25 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал четыре голевые передачи. На чемпионате мира в России Черышев забил четыре мяча, став лучшим бомбардиром национальной сборной на турнире.
Чемпионат Испании, как и большинство европейских футбольных турниров, приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир был прерван после 27 туров из 38. «Валенсия» занимает седьмое место, набрав 42 очка. Лидирует «Барселона», на счету которой 58 очков.