«Кайсар» может остаться без главного тренера из-за сокращения зарплат

Ранее клуб сократил оклады игрокам на десять процентов, а сейчас планирует уменьшить их зарплаты еще на 30.

Таким образом, они потеряют 40 процентов от своих доходов.

Кроме того, руководство клуба планирует сохранить сокращение зарплат на 40 процентов до конца 2020 года.

Из-за этой ситуации Младенов может вернуться на родину и возглавить софийский ЦСКА, который возглавлял в 2002—2003, 2007−2008 и 2013−2015 годах.