«Кайсар» может остаться без главного тренера из-за сокращения зарплат
Болгарин Стойчо Младенов может покинуть пост главного тренера «Кайсара» после решения кызылординцев сократить зарплаты, сообщает Gong.bg.
Болгарин Стойчо Младенов может покинуть пост главного тренера «Кайсара» после решения кызылординцев сократить зарплаты, сообщает Gong.bg.
Ранее клуб сократил оклады игрокам на десять процентов, а сейчас планирует уменьшить их зарплаты еще на 30.
Таким образом, они потеряют 40 процентов от своих доходов.
Кроме того, руководство клуба планирует сохранить сокращение зарплат на 40 процентов до конца 2020 года.
63-летний Младенов возглавляет «Кайсар» с 2017 года. Под его руководством клуб в прошлом сезоне выиграл Кубок Казахстана и завоевал путевку в Лигу Европы.