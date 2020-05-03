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15:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» может остаться без главного тренера из-за сокращения зарплат

Болгарин Стойчо Младенов может покинуть пост главного тренера «Кайсара» после решения кызылординцев сократить зарплаты, сообщает Gong.bg.

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Ранее клуб сократил оклады игрокам на десять процентов, а сейчас планирует уменьшить их зарплаты еще на 30.

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Таким образом, они потеряют 40 процентов от своих доходов.

Кроме того, руководство клуба планирует сохранить сокращение зарплат на 40 процентов до конца 2020 года.

Из-за этой ситуации Младенов может вернуться на родину и возглавить софийский ЦСКА, который возглавлял в 2002—2003, 2007−2008 и 2013−2015 годах.

63-летний Младенов возглавляет «Кайсар» с 2017 года. Под его руководством клуб в прошлом сезоне выиграл Кубок Казахстана и завоевал путевку в Лигу Европы.

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