Экс-лидер «Астаны» Аничич объяснил крах Джолчиева
Бывший защитник «Астаны» Марин Аничич, сейчас выступающий за турецкий «Коньяспор», в прямом эфире Instagram ответил на вопросы о казахстанском этапе карьеры, сообщает KazFootball.kz.
Бывший защитник «Астаны» Марин Аничич, сейчас выступающий за турецкий «Коньяспор», в прямом эфире Instagram ответил на вопросы о казахстанском этапе карьеры, сообщает KazFootball.kz.
— Почему некоторые игроки не могли найти общий язык с Григорчуком.
— Наверное, он пришел в такой неудобный момент, когда менялось руководство. Но я не видел никаких конфликтов, к концу года в итоге Григорчук выполнил все поставленные задачи, с чем можно его поздравить.
— Янга — очень хороший парень, большой профессионал. Просто так случилось, что болельщики сразу стали ругать его. Он не забивал некоторые моменты, но это футбол, здесь такое бывает. Про него могу сказать только хорошее.
— После матча «Астаны» в Лиге Европы против «Манчестер Юнайтед» (2:1) пожалел об уходе?
— С одной стороны, да, хотелось бы сыграть против «МЮ». С другой — это всего лишь один матч. Я играю здесь на высоком уровне каждую
— Джолчиев — лучший казахстанский футболист, с которым я играл. Но много чего ему не хватило, чтобы сделать серьезную карьеру. Возможно, после ЛЧ он сделал пару неправильных шагов. Думаю, он мог остаться в «Астане» и потом пойти играть в зарубежный чемпионат.
— Кто самый крутой футболист в Казахстане, против которого ты играл?
— Самые серьезные и принципиальные игры были против «Кайрата». В составе алматинцев — Бауыржан Исламхан и Жерар Гоу.
— Какая игра за «Астану» была самой запоминающейся?
— Против АПОЭЛ (1:1) в 2015 году, когда на последних минутах гол забил Максимович, мы вышли в групповой этап ЛЧ и сотворили историю. Было еще много интересных матчей, когда забивали на последних минутах.
— Конечно, он сделал историю как тренер в Казахстане. Мы добились хороших результатов, потому что были как одна семья. Станимир для меня был не строгий. Он нормально относился к каждому игроку, но и требовал футбольных вещей.
— Сначала было немного непривычно, но для этого и перешёл в Турцию, чтобы играть при таких атмосферах. Классно, когда играешь при 30−40 тысяч болельщиках, которые поддерживают все 90 минут.
30-летний Аничич выступал за «Астану» с 2014 по 2019 год. За пять с половиной сезонов он пять раз выигрывал чемпионат Казахстана, трижды — Суперкубок, а один раз — Кубок. Со столичным клубом защитник играл в групповом раунде Лиги чемпионов и 1/16 финала ЛЕ.