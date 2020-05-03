Экс-лидер «Астаны» Аничич объяснил крах Джолчиева

— Почему некоторые игроки не могли найти общий язык с Григорчуком.

— Наверное, он пришел в такой неудобный момент, когда менялось руководство. Но я не видел никаких конфликтов, к концу года в итоге Григорчук выполнил все поставленные задачи, с чем можно его поздравить.

О Рангело Янге

— Янга — очень хороший парень, большой профессионал. Просто так случилось, что болельщики сразу стали ругать его. Он не забивал некоторые моменты, но это футбол, здесь такое бывает. Про него могу сказать только хорошее.

— После матча «Астаны» в Лиге Европы против «Манчестер Юнайтед» (2:1) пожалел об уходе?

— С одной стороны, да, хотелось бы сыграть против «МЮ». С другой — это всего лишь один матч. Я играю здесь на высоком уровне каждую субботу-воскресенье. Моя команда сейчас занимает не то место, которое заслуживает. В чемпионате Турции сложно оправиться после двух-трех поражений подряд, в Казахстане с этим было полегче.

О Бауржане Джолчиеве

— Джолчиев — лучший казахстанский футболист, с которым я играл. Но много чего ему не хватило, чтобы сделать серьезную карьеру. Возможно, после ЛЧ он сделал пару неправильных шагов. Думаю, он мог остаться в «Астане» и потом пойти играть в зарубежный чемпионат.

— Кто самый крутой футболист в Казахстане, против которого ты играл?

— Самые серьезные и принципиальные игры были против «Кайрата». В составе алматинцев — Бауыржан Исламхан и Жерар Гоу.

— Какая игра за «Астану» была самой запоминающейся?

— Против АПОЭЛ (1:1) в 2015 году, когда на последних минутах гол забил Максимович, мы вышли в групповой этап ЛЧ и сотворили историю. Было еще много интересных матчей, когда забивали на последних минутах.

О Станимире Стоилове

— Конечно, он сделал историю как тренер в Казахстане. Мы добились хороших результатов, потому что были как одна семья. Станимир для меня был не строгий. Он нормально относился к каждому игроку, но и требовал футбольных вещей.

Об атмосфере в чемпионате Турции

— Сначала было немного непривычно, но для этого и перешёл в Турцию, чтобы играть при таких атмосферах. Классно, когда играешь при 30−40 тысяч болельщиках, которые поддерживают все 90 минут.