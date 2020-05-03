Брестское «Динамо» разгромило «Белшину» в матче чемпионата Беларуси

В первом из них действующие чемпионы страны футболисты брестского «Динамо» разгромили в Бобруйске местную «Белшину» со счетом 3:0. В первом тайме защитник хозяев Владислав Ясюкевич срезал мяч в свои ворота, а после перерыва Михаил Гордейчук и Денис Лаптев еще дважды поразили ворота бобруйчан.