Брестское «Динамо» разгромило «Белшину» в матче чемпионата Беларуси
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи 7-го тура проходят сегодня на футбольном чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи 7-го тура проходят сегодня на футбольном чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом из них действующие чемпионы страны футболисты брестского «Динамо» разгромили в Бобруйске местную «Белшину» со счетом 3:0. В первом тайме защитник хозяев Владислав Ясюкевич срезал мяч в свои ворота, а после перерыва Михаил Гордейчук и Денис Лаптев еще дважды поразили ворота бобруйчан.
Также сегодня состоятся еще 3 поединка: «Витебск» — «Славия» (Мозырь), БАТЭ (Борисов) — «Неман» (Гродно), «Шахтер» (Солигорск) — «Ислочь» (Минский район).
Результаты других встреч 7-го тура: «Минск» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:5, «Рух» (Брест) — «Городея» — 1:1, «Смолевичи» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 0:2, «Динамо» (Минск) — «Слуцк» — 1:2.
Турнирное положение: «Слуцк» — 16 очков, «Торпедо-БелАЗ» — 14, «Ислочь», «Энергетик-БГУ» — по 12, БАТЭ, «Витебск», «Городея», «Динамо» (Брест) — по 10, «Динамо» (Минск), «Минск», «Рух» — по 9, «Неман», «Шахтер» — по 8, «Славия» — 7, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.
Брмбардирскую гонку возглавляют Евгений Шикавка («Динамо», Минск), Валерий Горбачик («Торпедо-БелАЗ»), Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 4 мяча.
|Эдуард Градобоев
|Сергей Ковальчук
|Владислав Ясюкевич
|12′
|Михаил Гордейчук
|52′
|Денис Лаптев
|63′
|13
|Алексей Харитонович
63′
|35
|Павел Павлюченко
|4
|Владислав Соланович
|2
|Габи Кики
|32
|Владислав Ясюкевич
|21
|Олег Веретило
6′
|99
|Максим Грек
|15
|Сергей Кисляк
29′
|5
|Константин Кучинский
|19
|Александр Нойок
|10
|Павел Бордуков
|62
|Михаил Гордейчук
|25
|Михаил Башилов
|77
|Роман Юзепчук
|97
|Кирилл Маляров
30′
|88
|Павел Савицкий
|23
|Самюэль Одеоибо
56′
|22
|Александр Павловец
46′80′
|28
|Родригес Феррейра Нивалду
|23
|Евгений Шевченко
|8
|Сергей Глебко
60′
|10
|Артем Милевский
73′
|18
|Роман Салимов
|7
|Артем Быков
|9
|Леонид Ковель
75′
|51
|Денис Лаптев
76′
|6
|Герман Барковский
|33
|Всеволод Садовский
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|14
|8
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|6
|0
|Фолы
|0
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Дмитрий Дмитриев(Беларусь)