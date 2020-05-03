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16:07 (мск), источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» разгромило «Белшину» в матче чемпионата Беларуси

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи 7-го тура проходят сегодня на футбольном чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом из них действующие чемпионы страны футболисты брестского «Динамо» разгромили в Бобруйске местную «Белшину» со счетом 3:0. В первом тайме защитник хозяев Владислав Ясюкевич срезал мяч в свои ворота, а после перерыва Михаил Гордейчук и Денис Лаптев еще дважды поразили ворота бобруйчан.

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Также сегодня состоятся еще 3 поединка: «Витебск» — «Славия» (Мозырь), БАТЭ (Борисов) — «Неман» (Гродно), «Шахтер» (Солигорск) — «Ислочь» (Минский район).

Результаты других встреч 7-го тура: «Минск» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:5, «Рух» (Брест) — «Городея» — 1:1, «Смолевичи» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 0:2, «Динамо» (Минск) — «Слуцк» — 1:2.

Турнирное положение: «Слуцк» — 16 очков, «Торпедо-БелАЗ» — 14, «Ислочь», «Энергетик-БГУ» — по 12, БАТЭ, «Витебск», «Городея», «Динамо» (Брест) — по 10, «Динамо» (Минск), «Минск», «Рух» — по 9, «Неман», «Шахтер» — по 8, «Славия» — 7, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.

Брмбардирскую гонку возглавляют Евгений Шикавка («Динамо», Минск), Валерий Горбачик («Торпедо-БелАЗ»), Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 4 мяча.

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0:3
Первый тайм: 0:1
Динамо Брс
Футбол, Беларусь, 7-й тур3.05.2020, 14:00 (МСК UTC+3)Спартак
Главные тренеры
Эдуард ГрадобоевСергей Ковальчук
Голы
Владислав Ясюкевич12′
Михаил Гордейчук52′
Денис Лаптев63′
Составы команд
13Алексей Харитонович
63′
35Павел Павлюченко
4Владислав Соланович
2Габи Кики
32Владислав Ясюкевич
21Олег Веретило
6′
99Максим Грек
15Сергей Кисляк
29′
5Константин Кучинский
19Александр Нойок
10Павел Бордуков
62Михаил Гордейчук
25Михаил Башилов
77Роман Юзепчук
97Кирилл Маляров
30′
88Павел Савицкий
23Самюэль Одеоибо
56′
22Александр Павловец
46′80′
28Родригес Феррейра Нивалду
23Евгений Шевченко
8Сергей Глебко
60′
10Артем Милевский
73′
18Роман Салимов
7Артем Быков
9Леонид Ковель
75′
51Денис Лаптев
76′
6Герман Барковский
33Всеволод Садовский
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)14
8Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
6Угловые6
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДмитрий Дмитриев(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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