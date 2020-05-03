СМИ: Сергей Ребров может возглавить турецкий футбольный клуб «Фенербахче»

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, турецкий клуб активно ищет кандидатов на пост главного тренера команды, среди которых фигурирует бывший игрок и тренер киевского «Динамо». В данный момент Ребров, которому в июне исполнится 46 лет, является главным тренером венгерского «Ференцвароша», его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2827efdcb0c19b0856c2" data-vnd="2827efdcb0c19b0856c2" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2827efdcb0c19b0856c2" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ребров выступал за «Фенербахче», проведя за турецкий клуб 26 матчей, в которых забил два мяча и отдал шесть голевых передач. Вместе с командой из Стамбула он стал чемпионом Турции по итогам сезона-2003/04.

В составе киевского «Динамо» Ребров девять раз выиграл чемпионат Украины и восемь раз — Кубок Украины. Выступая за казанский «Рубин», он стал двукратным чемпионом России. Также Ребров играл за английские «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». За сборную Украины нападающий провел 75 матчей, в которых забил 15 мячей, в 2006 году вместе с национальной сборной Ребров дошел до четвертьфинала чемпионата Европы.

Ребров завершил игровую карьеру в 2009 году. После этого он вошел в тренерский штаб киевского «Динамо», где работал главным тренером с 2014 по 2017 год, выиграв за это время по два раза чемпионат и национальный кубок.