СМИ: Сергей Ребров может возглавить турецкий футбольный клуб «Фенербахче»

По информации источника, турецкий клуб активно ищет кандидатов на пост главного тренера команды, среди которых фигурирует бывший игрок и тренер киевского «Динамо». В данный момент Ребров, которому в июне исполнится 46 лет, является главным тренером венгерского «Ференцвароша», его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.
Ребров выступал за «Фенербахче», проведя за турецкий клуб 26 матчей, в которых забил два мяча и отдал шесть голевых передач. Вместе с командой из Стамбула он стал чемпионом Турции по итогам сезона-2003/04.
В составе киевского «Динамо» Ребров девять раз выиграл чемпионат Украины и восемь раз — Кубок Украины. Выступая за казанский «Рубин», он стал двукратным чемпионом России. Также Ребров играл за английские «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». За сборную Украины нападающий провел 75 матчей, в которых забил 15 мячей, в 2006 году вместе с национальной сборной Ребров дошел до четвертьфинала чемпионата Европы.
Ребров завершил игровую карьеру в 2009 году. После этого он вошел в тренерский штаб киевского «Динамо», где работал главным тренером с 2014 по 2017 год, выиграв за это время по два раза чемпионат и национальный кубок.
После этого он тренировал клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли», а с августа 2018 года возглавил «Ференцварош», с которым выиграл чемпионат Венгрии в сезоне-2018/19.