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18:57 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Витебска» проиграли «Славии» в матче чемпионата Беларуси

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Витебска» проиграли мозырской «Славии» со счетом 2:3 в домашнем матче 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Гости вышли вперед на 33-й минуте после пенальти, который реализовал Френсис Нар. Во второй половине игры витебчане сумели переломить ход игры — Артем Гуренко сравнял счет, а затем Ион Николаеску вывел хозяев вперед. Пропустив два гола, мозыряне не сдались — Максим Слюсарь сначала восстановил паритет, а потом с пенальти забил победный гол.

В первом сегодняшнем поединке действующие чемпионы страны футболисты брестского «Динамо» разгромили в Бобруйске местную «Белшину» со счетом 3:0.

Результаты других игр 7-го тура: «Минск» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:5, «Рух» (Брест) — «Городея» — 1:1, «Смолевичи» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 0:2, «Динамо» (Минск) — «Слуцк» — 1:2.

Турнирное положение: «Слуцк» — 16 очков, «Торпедо-БелАЗ» — 14, «Ислочь», «Энергетик-БГУ» — по 12, БАТЭ, «Славия», «Витебск», «Городея», «Динамо» (Брест) — по 10, «Динамо» (Минск), «Минск», «Рух» — по 9, «Неман», «Шахтер» — по 8, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.

Бомбардирскую гонку возглавляют Евгений Шикавка («Динамо», Минск), Валерий Горбачик («Торпедо-БелАЗ»), Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 4 мяча.

Витебск
2:3
Первый тайм: 0:1
Славия М
Футбол, Беларусь, 7-й тур3.05.2020, 16:00 (МСК UTC+3)ЦСК Витебский
Главные тренеры
Сергей ЯсинскийМихаил Мартынович
Голы
Артем Гуренко52′
Франсис Нар33′
Йон Николаэску65′
Максим Слюсар87′
Максим Слюсар88′
Составы команд
34Артем Сороко
16Михаил Барановский
4Артем Скитов
61′
5Егор Потапов
12Евгений Клопоцкий
87′
6Юрий Пантя
17Даниил Чалов
17Юрий Недашковский
19Павел Назаренко
9Александр Котляров
7Максим Каленчук
13Игорь Костров
20Сергей Волков
41′
88Александр Раевский
64′
10Диегу Сантос Кариока
7Франсис Нар
11Антон Матвеенко
29Денис Ковалевский
71′
21Артем Гуренко
77Максим Слюсар
98Йон Николаэску
31Игорь Тымонюк
89′
44Владислав Малькевич
28Никита Мельников
50′
14Илья Василевич
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)10
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые9
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Цинкевич(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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