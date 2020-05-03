Футболисты «Витебска» проиграли «Славии» в матче чемпионата Беларуси

Гости вышли вперед на 33-й минуте после пенальти, который реализовал Френсис Нар. Во второй половине игры витебчане сумели переломить ход игры — Артем Гуренко сравнял счет, а затем Ион Николаеску вывел хозяев вперед. Пропустив два гола, мозыряне не сдались — Максим Слюсарь сначала восстановил паритет, а потом с пенальти забил победный гол.