Футболисты «Витебска» проиграли «Славии» в матче чемпионата Беларуси
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Витебска» проиграли мозырской «Славии» со счетом 2:3 в домашнем матче 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Витебска» проиграли мозырской «Славии» со счетом 2:3 в домашнем матче 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Гости вышли вперед на 33-й минуте после пенальти, который реализовал Френсис Нар. Во второй половине игры витебчане сумели переломить ход игры — Артем Гуренко сравнял счет, а затем Ион Николаеску вывел хозяев вперед. Пропустив два гола, мозыряне не сдались — Максим Слюсарь сначала восстановил паритет, а потом с пенальти забил победный гол.
В первом сегодняшнем поединке действующие чемпионы страны футболисты брестского «Динамо» разгромили в Бобруйске местную «Белшину» со счетом 3:0.
Результаты других игр 7-го тура: «Минск» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:5, «Рух» (Брест) — «Городея» — 1:1, «Смолевичи» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 0:2, «Динамо» (Минск) — «Слуцк» — 1:2.
Турнирное положение: «Слуцк» — 16 очков, «Торпедо-БелАЗ» — 14, «Ислочь», «Энергетик-БГУ» — по 12, БАТЭ, «Славия», «Витебск», «Городея», «Динамо» (Брест) — по 10, «Динамо» (Минск), «Минск», «Рух» — по 9, «Неман», «Шахтер» — по 8, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.
Бомбардирскую гонку возглавляют Евгений Шикавка («Динамо», Минск), Валерий Горбачик («Торпедо-БелАЗ»), Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 4 мяча.
|Сергей Ясинский
|Михаил Мартынович
|Артем Гуренко
|52′
|Франсис Нар
|33′
|Йон Николаэску
|65′
|Максим Слюсар
|87′
|Максим Слюсар
|88′
|34
|Артем Сороко
|16
|Михаил Барановский
|4
|Артем Скитов
61′
|5
|Егор Потапов
|12
|Евгений Клопоцкий
87′
|6
|Юрий Пантя
|17
|Даниил Чалов
|17
|Юрий Недашковский
|19
|Павел Назаренко
|9
|Александр Котляров
|7
|Максим Каленчук
|13
|Игорь Костров
|20
|Сергей Волков
41′
|88
|Александр Раевский
64′
|10
|Диегу Сантос Кариока
|7
|Франсис Нар
|11
|Антон Матвеенко
|29
|Денис Ковалевский
71′
|21
|Артем Гуренко
|77
|Максим Слюсар
|98
|Йон Николаэску
|31
|Игорь Тымонюк
89′
|44
|Владислав Малькевич
|28
|Никита Мельников
50′
|14
|Илья Василевич
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|9
|0
|Фолы
|0
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Цинкевич(Беларусь)