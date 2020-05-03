Футболисты БАТЭ поднялись на 3-е место в чемпионате Беларуси
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ победили гродненский «Неман» и поднялись на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ победили гродненский «Неман» и поднялись на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Начало игры на поле «Борисов-Арены» хозяева провели очень мощно и дважды добились успеха. На 12-й минуте встречи счет открыл Боян Дубаич, а еще через 5 минут Игорь Стасевич с пенальти удвоил результат. Пропустив два мяча, подопечные Игоря Ковалевича не опустили руки и на 31-й минуте встречи Гегам Кадимян сократил разрыв до минимума. После перерыва борисовчане еще раз поразили ворота гостей — на 70-й минуте итог матча подвел Павел Нехайчик.
Результаты остальных встреч: «Белшина» (Бобруйск) — «Динамо» (Брест) — 0:3, «Витебск» — «Славия» (Мозырь) — 2:3, «Минск» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:5, «Рух» (Брест) — «Городея» — 1:1, «Смолевичи» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 0:2, «Динамо» (Минск) — «Слуцк» — 1:2.
Турнирное положение: «Слуцк» — 16 очков, «Торпедо-БелАЗ» — 14, БАТЭ — 13, «Ислочь», «Энергетик-БГУ» — по 12, «Витебск», «Городея», «Динамо» (Брест) — по 10, «Динамо» (Минск), «Минск», «Рух» — по 9, «Неман», «Шахтер» — по 8, «Славия» — 7, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.
|Кирилл Альшевский
|Игорь Ковалевич
|Боян Дубаич
|12′
|Гегам Кадимян
|31′
|Игорь Стасевич
|17′
|Павел Нехайчик
|70′
|48
|Денис Щербицкий
|91
|Дмитрий Дударь
|3
|Боян Настич
|4
|Андрей Васильев
|4
|Александр Филипович
|18
|Павел Забелин
23′
|23
|Захар Волков
|28
|Даниэль Стойкович
|32
|Яков Филипович
|46
|Алексей Легчилин
|5
|Евгений Яблонский
|7
|Гегам Кадимян
|18
|Видлюм Видлюмссон
|10
|Владимир Коваль
62′
|33
|Павел Нехайчик
|13
|Глеб Рассадкин
|22
|Игорь Стасевич
80′
|25
|Евгений Лешко
72′82′
|94
|Эрвен Мукам
|23
|Артур Слабашевич
|25
|Дмитрий Бага
76′
|24
|Андрей Якимов
78′
|7
|Евгений Березкин
|11
|Валерий Жуковский
|9
|Боян Дубаич
22′60′
|45
|Зоран Марушич
72′
|15
|Максим Скавыш
|14
|Олег Мурачев
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|11
|8
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|2
|0
|Фолы
|0
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Денис Щербаков(Беларусь)