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21:45 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ поднялись на 3-е место в чемпионате Беларуси

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ победили гродненский «Неман» и поднялись на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Начало игры на поле «Борисов-Арены» хозяева провели очень мощно и дважды добились успеха. На 12-й минуте встречи счет открыл Боян Дубаич, а еще через 5 минут Игорь Стасевич с пенальти удвоил результат. Пропустив два мяча, подопечные Игоря Ковалевича не опустили руки и на 31-й минуте встречи Гегам Кадимян сократил разрыв до минимума. После перерыва борисовчане еще раз поразили ворота гостей — на 70-й минуте итог матча подвел Павел Нехайчик.

Результаты остальных встреч: «Белшина» (Бобруйск) — «Динамо» (Брест) — 0:3, «Витебск» — «Славия» (Мозырь) — 2:3, «Минск» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:5, «Рух» (Брест) — «Городея» — 1:1, «Смолевичи» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 0:2, «Динамо» (Минск) — «Слуцк» — 1:2.

Турнирное положение: «Слуцк» — 16 очков, «Торпедо-БелАЗ» — 14, БАТЭ — 13, «Ислочь», «Энергетик-БГУ» — по 12, «Витебск», «Городея», «Динамо» (Брест) — по 10, «Динамо» (Минск), «Минск», «Рух» — по 9, «Неман», «Шахтер» — по 8, «Славия» — 7, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.

БАТЭ
3:1
Первый тайм: 2:1
Неман
Футбол, Беларусь, 7-й тур3.05.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Борисов-Арена, 1000 зрителей
Главные тренеры
Кирилл АльшевскийИгорь Ковалевич
Голы
Боян Дубаич12′
Гегам Кадимян31′
Игорь Стасевич17′
Павел Нехайчик70′
Составы команд
48Денис Щербицкий
91Дмитрий Дударь
3Боян Настич
4Андрей Васильев
4Александр Филипович
18Павел Забелин
23′
23Захар Волков
28Даниэль Стойкович
32Яков Филипович
46Алексей Легчилин
5Евгений Яблонский
7Гегам Кадимян
18Видлюм Видлюмссон
10Владимир Коваль
62′
33Павел Нехайчик
13Глеб Рассадкин
22Игорь Стасевич
80′
25Евгений Лешко
72′82′
94Эрвен Мукам
23Артур Слабашевич
25Дмитрий Бага
76′
24Андрей Якимов
78′
7Евгений Березкин
11Валерий Жуковский
9Боян Дубаич
22′60′
45Зоран Марушич
72′
15Максим Скавыш
14Олег Мурачев
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)11
8Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
3Угловые2
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Щербаков(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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