Футболисты БАТЭ поднялись на 3-е место в чемпионате Беларуси

Начало игры на поле «Борисов-Арены» хозяева провели очень мощно и дважды добились успеха. На 12-й минуте встречи счет открыл Боян Дубаич, а еще через 5 минут Игорь Стасевич с пенальти удвоил результат. Пропустив два мяча, подопечные Игоря Ковалевича не опустили руки и на 31-й минуте встречи Гегам Кадимян сократил разрыв до минимума. После перерыва борисовчане еще раз поразили ворота гостей — на 70-й минуте итог матча подвел Павел Нехайчик.