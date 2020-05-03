«Шахтер» победил футболистов «Ислочи» в чемпионате Беларуси
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» одержал крупную победу над футболистами «Ислочи» в последнем матче 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» одержал крупную победу над футболистами «Ислочи» в последнем матче 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Играя на своем поле, подопечные Юрия Вернидуба на протяжении всей встречи владели инициативой и заслуженно победили. Голевой дубль в этой встрече оформил Виталий Лисакович, еще по мячу забили Дмитрий Подстрелов и Дарко Бодул.
Результаты остальных встреч: «Белшина» (Бобруйск) — «Динамо» (Брест) — 0:3, «Витебск» — «Славия» (Мозырь) — 2:3, «Минск» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:5, «Рух» (Брест) — «Городея» — 1:1, «Смолевичи» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 0:2, «Динамо» (Минск) — «Слуцк» — 1:2, БАТЭ (Борисов) — «Неман» (Гродно) — 3:1.
Турнирное положение после 7 туров: «Слуцк» — 16 очков, «Торпедо-БелАЗ» — 14, БАТЭ — 13, «Ислочь», «Энергетик-БГУ» — по 12, «Шахтер» — 11, «Славия», «Витебск», «Городея», «Динамо» (Брест) — по 10, «Динамо» (Минск), «Минск», «Рух» — по 9, «Неман» — 8, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.
Список лучших бомбардиров возглавляют Валерий Горбачик («Торпедо-БелАЗ»), Гегам Кадимян («Неман»), Евгений Шикавка («Динамо», Минск), Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 4 мяча.
В следующем туре встречаются:
|Юрий Вернидуб
|Виталий Жуковский
|Виталий Лисакович
|15′
|Дмитрий Подстрелов
|62′
|Виталий Лисакович
|78′
|Дарко Бодул
|85′
|30
|Александр Гутор
|1
|Егор Хаткевич
|4
|Руслан Хадаркевич
|6
|Сергей Концевой
64′
|5
|Никола Антич
|17
|Сергей Карпович
|20
|Александр Сачивко
|18
|Павел Рыбак
|8
|Александр Селява
48′
|14
|Сандро Цвейба
|27
|Юлиус Сзоке
10′
|10
|Николай Януш
41′
|77
|Юрий Кендыш
|15
|Дмитрий Комаровский
90+2′
|19
|Дмитрий Подстрелов
|99
|Момо Янсане
|2
|Виталий Лисакович
84′
|22
|Годфри Биток Стефен
84′
|10
|Дарко Бодул
|66
|Олувашеун Адегбола
|18
|Тин Вукманич
74′83′
|91
|Олег Патоцкий
83′
|6
|Игорь Бурко
|20
|Евгений Краснов
|28
|Игор Иванович
46′
|11
|Александр Холодинский
46′
|16
|Сергей Баланович
|5
|Александр Папуш
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|12
|7
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|5
|0
|Фолы
|0
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алексей Кульбаков(Беларусь)