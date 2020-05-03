«Шахтер» победил футболистов «Ислочи» в чемпионате Беларуси

Играя на своем поле, подопечные Юрия Вернидуба на протяжении всей встречи владели инициативой и заслуженно победили. Голевой дубль в этой встрече оформил Виталий Лисакович, еще по мячу забили Дмитрий Подстрелов и Дарко Бодул.