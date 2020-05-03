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22:59 (мск), источник: БЕЛТА

«Шахтер» победил футболистов «Ислочи» в чемпионате Беларуси

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» одержал крупную победу над футболистами «Ислочи» в последнем матче 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Играя на своем поле, подопечные Юрия Вернидуба на протяжении всей встречи владели инициативой и заслуженно победили. Голевой дубль в этой встрече оформил Виталий Лисакович, еще по мячу забили Дмитрий Подстрелов и Дарко Бодул.

Результаты остальных встреч: «Белшина» (Бобруйск) — «Динамо» (Брест) — 0:3, «Витебск» — «Славия» (Мозырь) — 2:3, «Минск» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:5, «Рух» (Брест) — «Городея» — 1:1, «Смолевичи» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 0:2, «Динамо» (Минск) — «Слуцк» — 1:2, БАТЭ (Борисов) — «Неман» (Гродно) — 3:1.

Турнирное положение после 7 туров: «Слуцк» — 16 очков, «Торпедо-БелАЗ» — 14, БАТЭ — 13, «Ислочь», «Энергетик-БГУ» — по 12, «Шахтер» — 11, «Славия», «Витебск», «Городея», «Динамо» (Брест) — по 10, «Динамо» (Минск), «Минск», «Рух» — по 9, «Неман» — 8, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.

Список лучших бомбардиров возглавляют Валерий Горбачик («Торпедо-БелАЗ»), Гегам Кадимян («Неман»), Евгений Шикавка («Динамо», Минск), Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 4 мяча.

В следующем туре встречаются:

  • 8 мая. «Слуцк» — «Энергетик-БГУ», «Городея» — «Минск».
  • 9 мая. «Славия» — «Торпедо-БелАЗ», «Неман» — «Рух».
  • 10 мая. «Ислочь» — «Белшина», «Витебск» — «Шахтер», «Смолевичи» — БАТЭ, «Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск).
Шахтер С
4:0
Первый тайм: 1:0
Ислочь
Футбол, Беларусь, 7-й тур3.05.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Строитель
Главные тренеры
Юрий ВернидубВиталий Жуковский
Голы
Виталий Лисакович15′
Дмитрий Подстрелов62′
Виталий Лисакович78′
Дарко Бодул85′
Составы команд
30Александр Гутор
1Егор Хаткевич
4Руслан Хадаркевич
6Сергей Концевой
64′
5Никола Антич
17Сергей Карпович
20Александр Сачивко
18Павел Рыбак
8Александр Селява
48′
14Сандро Цвейба
27Юлиус Сзоке
10′
10Николай Януш
41′
77Юрий Кендыш
15Дмитрий Комаровский
90+2′
19Дмитрий Подстрелов
99Момо Янсане
2Виталий Лисакович
84′
22Годфри Биток Стефен
84′
10Дарко Бодул
66Олувашеун Адегбола
18Тин Вукманич
74′83′
91Олег Патоцкий
83′
6Игорь Бурко
20Евгений Краснов
28Игор Иванович
46′
11Александр Холодинский
46′
16Сергей Баланович
5Александр Папуш
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)12
7Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
5Угловые5
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Кульбаков(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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