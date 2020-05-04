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10:51 (мск), источник: ТАСС

Министр спорта Италии заявил, что футбольные клубы не возобновят тренировки до 18 мая

ТАСС, 4 мая. Футбольные клубы в Италии не смогут возобновить тренировочный процесс до 18 мая, заявил министр спорта Италии Винченцо Спадафора в Facebook.

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С 4 мая в стране будут ослаблены карантинные меры. Ранее несколько итальянских клубов объявили о скором возобновлении коллективных занятий с некоторыми ограничениями.

«Приходится читать странные вещи. Но по поводу футбола все остается неизменным: команды не имеют права начинать тренировки до 18 мая. О возобновлении чемпионата говорить пока рано», — написал министр спорта.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта по причине пандемии коронавируса. Лидером турнира является туринский «Ювентус», на счету которого 63 очка после 26 игр, на втором месте находится римский «Лацио» (62 очка после 26 матчей), на третьем — миланский «Интер» (54 очка после 25 матчей).

В Италии зафиксировано более 210 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, умерли более 28 тыс. человек.

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