В «Ювентусе» подтвердили факт переговоров с «Барселоной» об обмене игроками
Спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи поделился подробностями о поведении клуба в летнее трансферное окно.
Спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи поделился подробностями о поведении клуба в летнее трансферное окно.
В частности, менеджер подтвердил, что итальянцы действительно ведут переговоры с «Барселоной» об обмене Миралема Пьянича на Артура. Слова Паратичи приводит Sky Sport Italia.
«Слухи про обмен футболистами, к примеру, Пьянича на Артура. Мы всегда говорим друг с другом, как и со многими другими отличными клубами. Мы также обсуждаем, что произойдет в будущем, но сейчас мы находимся в режиме чата», — сказал Паратичи.
В текущем сезоне итальянской Серии А Пьянич провел 22 матча, забив три мяча и сделав две результативные передачи. Артур в 16-ти встречах испанской Примеры отметился тремя голами и тремя ассистами.