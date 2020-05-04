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11:07 (мск), источник: Газета.Ру

В «Ювентусе» подтвердили факт переговоров с «Барселоной» об обмене игроками

Спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи поделился подробностями о поведении клуба в летнее трансферное окно.

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Источник: AP 2020

В частности, менеджер подтвердил, что итальянцы действительно ведут переговоры с «Барселоной» об обмене Миралема Пьянича на Артура. Слова Паратичи приводит Sky Sport Italia.

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«Слухи про обмен футболистами, к примеру, Пьянича на Артура. Мы всегда говорим друг с другом, как и со многими другими отличными клубами. Мы также обсуждаем, что произойдет в будущем, но сейчас мы находимся в режиме чата», — сказал Паратичи.

В текущем сезоне итальянской Серии А Пьянич провел 22 матча, забив три мяча и сделав две результативные передачи. Артур в 16-ти встречах испанской Примеры отметился тремя голами и тремя ассистами.

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