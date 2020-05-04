В «Ювентусе» подтвердили факт переговоров с «Барселоной» об обмене игроками

В частности, менеджер подтвердил, что итальянцы действительно ведут переговоры с «Барселоной» об обмене Миралема Пьянича на Артура. Слова Паратичи приводит Sky Sport Italia.

«Слухи про обмен футболистами, к примеру, Пьянича на Артура. Мы всегда говорим друг с другом, как и со многими другими отличными клубами. Мы также обсуждаем, что произойдет в будущем, но сейчас мы находимся в режиме чата», — сказал Паратичи.