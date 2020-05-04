Мбаппе будет получать в ПСЖ столько же, сколько и Неймар

По информации источника, футболисту уже предложили новые условия. Согласно им, зарплата Мбаппе составит £600 тыс. в неделю. Столько же получает самый высокооплачиваемый игрок клуба и всей французской Лиги 1 бразилец Неймар.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в августе 2017 года на правах аренды. При этом парижане были обязаны выкупить права на нападающего за €180 млн. Действующий контракт Мбаппе с клубом рассчитан до лета 2022 года, при этом в руководстве «ПСЖ» уверены, что смогут договориться о новом соглашении.