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09:59 (мск), источник: Газета.Ру

Мбаппе будет получать в ПСЖ столько же, сколько и Неймар

Руководство «ПСЖ» не оставляет попыток сохранить в своих рядах нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

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Боссы столичного клуба намерены подписать с 21-летним форвардом новый контракт. Об этом сообщает Daily Mail.

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По информации источника, футболисту уже предложили новые условия. Согласно им, зарплата Мбаппе составит £600 тыс. в неделю. Столько же получает самый высокооплачиваемый игрок клуба и всей французской Лиги 1 бразилец Неймар.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в августе 2017 года на правах аренды. При этом парижане были обязаны выкупить права на нападающего за €180 млн. Действующий контракт Мбаппе с клубом рассчитан до лета 2022 года, при этом в руководстве «ПСЖ» уверены, что смогут договориться о новом соглашении.

В текущем сезоне 21-летний форвард забил 18 мячей и сделал пять результативных передач в 20 матчах Лиги 1.

Французский чемпионат был 30 апреля досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, а «ПСЖ» признали чемпионом страны.

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