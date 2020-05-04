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10:09 (мск), источник: Vesti.kz

Исламхан больше не сыграет за «Аль-Айн»? Появились новости о чемпионате ОАЭ

Профессиональная лига и футбольная ассоциация ОАЭ выступили с заявлением относительно возможных сроков возобновления местного чемпионата. Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, выступающий за арабский «Аль-Айн», вероятно, больше не сыграет за свою нынешнюю команду, сообщают Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

«Проанализировав ситуацию с соответствующими властями, Профессиональная лига ОАЭ в сотрудничестве с футбольной ассоциацией приняла решение о возобновлении соревнований в августе. Этот предварительный план будет постоянно оцениваться в сотрудничестве с национальными властями, футбольной ассоциацией ОАЭ и Азиатской футбольной конфедерацией. Профессиональная лига ОАЭ определит изменения в регламентах и механизмах принятия решений, связанных со своими соревнованиями, в должное время предоставит клубам достаточное количество дней для надлежащей подготовки», — сообщается на официальном сайте лиги ОАЭ.

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Контракт Бауыржана Исламхана с «Аль-Айном» завершается 30 июня 2020 года, он может доиграть чемпионат ОАЭ лишь в случае пролонгации соглашения.

27-летний полузащитник перешел в «Аль-Айн» 31 января.

На счету Исламхана десять матчей за клуб из ОАЭ, в которых он забил один гол и отдал три ассиста.

«Аль-Айн» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата ОАЭ и отстает от лидера «Шабаб Аль-Ахли» на шесть очков.

Также клуб Исламхана должен сыграть в финале Кубка Президента ОАЭ с «Аль-Дафрой».

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