Исламхан больше не сыграет за «Аль-Айн»? Появились новости о чемпионате ОАЭ

Источник: РИА "Новости"

«Проанализировав ситуацию с соответствующими властями, Профессиональная лига ОАЭ в сотрудничестве с футбольной ассоциацией приняла решение о возобновлении соревнований в августе. Этот предварительный план будет постоянно оцениваться в сотрудничестве с национальными властями, футбольной ассоциацией ОАЭ и Азиатской футбольной конфедерацией. Профессиональная лига ОАЭ определит изменения в регламентах и механизмах принятия решений, связанных со своими соревнованиями, в должное время предоставит клубам достаточное количество дней для надлежащей подготовки», — сообщается на официальном сайте лиги ОАЭ.

Контракт Бауыржана Исламхана с «Аль-Айном» завершается 30 июня 2020 года, он может доиграть чемпионат ОАЭ лишь в случае пролонгации соглашения.

27-летний полузащитник перешел в «Аль-Айн» 31 января.

На счету Исламхана десять матчей за клуб из ОАЭ, в которых он забил один гол и отдал три ассиста.

«Аль-Айн» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата ОАЭ и отстает от лидера «Шабаб Аль-Ахли» на шесть очков.