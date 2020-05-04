Неймар может отказаться от половины зарплаты ради перехода в «Барселону»
Нападающий сборной Бразилии Неймар может отказаться от половины зарплаты ради перехода в каталонскую «Барселону».
Нападающий сборной Бразилии Неймар может отказаться от половины зарплаты ради перехода в каталонскую «Барселону».
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, 28-летний форвард отказывается продлевать существующее трудовое соглашение с «Пари Сен-Жермен» на сумму €100 миллионов только ради того, чтобы как можно скорее присоединиться к стану
Отметим, что нынешний контракт бразильца с парижанами истекает летом 2022 года.