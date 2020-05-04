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11:35 (мск), источник: Газета.Ру

Неймар может отказаться от половины зарплаты ради перехода в «Барселону»

Нападающий сборной Бразилии Неймар может отказаться от половины зарплаты ради перехода в каталонскую «Барселону».

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Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 28-летний форвард отказывается продлевать существующее трудовое соглашение с «Пари Сен-Жермен» на сумму €100 миллионов только ради того, чтобы как можно скорее присоединиться к стану сине-гранатовых.

Отметим, что нынешний контракт бразильца с парижанами истекает летом 2022 года.

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