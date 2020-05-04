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10:27 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер «Астаны» может возглавить Федерацию футбола Украины

Бывший тренер «Астаны» Олег Протасов может стать президентом Федерации футбола Украины, сообщает Dynamomania.com.

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Источник: AP 2020

После завершения карьеры игрока в 1999 году Протасов тренировал греческие «Олимпиакос» и «Ираклис», кипрский АЭЛ, российские «Кубань» и «Ростов», а также «Днепр», минское «Динамо», «Стяуа», а последним местом работы была румынская «Астра» в сезоне-2014/2015.

«Астану» Протасов тренировал в сезонах 2011−2012 годов.

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