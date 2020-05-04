Экс-тренер «Астаны» может возглавить Федерацию футбола Украины
Бывший тренер «Астаны» Олег Протасов может стать президентом Федерации футбола Украины, сообщает Dynamomania.com.
Бывший тренер «Астаны» Олег Протасов может стать президентом Федерации футбола Украины, сообщает Dynamomania.com.
После завершения карьеры игрока в 1999 году Протасов тренировал греческие «Олимпиакос» и «Ираклис», кипрский АЭЛ, российские «Кубань» и «Ростов», а также «Днепр», минское «Динамо», «Стяуа», а последним местом работы была румынская «Астра» в сезоне-2014/2015.
«Астану» Протасов тренировал в сезонах 2011−2012 годов.