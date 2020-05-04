Экс-тренер «Астаны» может возглавить Федерацию футбола Украины

После завершения карьеры игрока в 1999 году Протасов тренировал греческие «Олимпиакос» и «Ираклис», кипрский АЭЛ, российские «Кубань» и «Ростов», а также «Днепр», минское «Динамо», «Стяуа», а последним местом работы была румынская «Астра» в сезоне-2014/2015.