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10:48 (мск), источник: Vesti.kz

Европейский клуб нашел замену казахстанцу Меркелю

Уход полузащитника сборной Казахстана Александра Меркеля из «Хераклеса» становится все более очевидным. Клуб из Нидерландов уже нашел вариант на замену 28-летнему игроку.

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Источник: AP 2020

Согласно информации db24, «Хераклес» сильно заинтересован в подписании 24-летнего центрального полузащитника Эфкана Бекироглу.

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Турок с немецким паспортом выступает за клуб третьей бундеслиги «Мюнхен 1860». Летом он станет свободным агентом, и «Хераклес» предложит игроку контракт.

Контракт Меркеля с «Хераклесом» истекает 30 июня 2020 года. Ранее технический директор клуба Тим Гилиссен заявил, что он поговорит с игроком относительно его будущего. Казахстанский футболист мог покинуть «Хераклес» еще в прошлом году, но решил отработать свой контракт до конца.

Чемпионат Нидерландов-2019/20 досрочно завершен, «Хераклес» остался на восьмом месте в турнирной таблице. В прошедшем сезоне Меркель провел 25 матчей в Эредивизи, забив два гола и отдав четыре голевые передачи.

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