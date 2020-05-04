Европейский клуб нашел замену казахстанцу Меркелю
Уход полузащитника сборной Казахстана Александра Меркеля из «Хераклеса» становится все более очевидным. Клуб из Нидерландов уже нашел вариант на замену 28-летнему игроку.
Уход полузащитника сборной Казахстана Александра Меркеля из «Хераклеса» становится все более очевидным. Клуб из Нидерландов уже нашел вариант на замену 28-летнему игроку.
Согласно информации db24, «Хераклес» сильно заинтересован в подписании 24-летнего центрального полузащитника Эфкана Бекироглу.
Турок с немецким паспортом выступает за клуб третьей бундеслиги «Мюнхен 1860». Летом он станет свободным агентом, и «Хераклес» предложит игроку контракт.
Контракт Меркеля с «Хераклесом» истекает 30 июня 2020 года. Ранее технический директор клуба Тим Гилиссен заявил, что он поговорит с игроком относительно его будущего. Казахстанский футболист мог покинуть «Хераклес» еще в прошлом году, но решил отработать свой контракт до конца.
Чемпионат Нидерландов-2019/20 досрочно завершен, «Хераклес» остался на восьмом месте в турнирной таблице. В прошедшем сезоне Меркель провел 25 матчей в Эредивизи, забив два гола и отдав четыре голевые передачи.