Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.05
Рух
Городея
11
Футбол. Зарубежный
2.05
Динамо Мн
Слуцк
12
Футбол. Зарубежный
3.05
Белшина
Динамо Брс
03
Футбол. Зарубежный
3.05
Витебск
Славия М
23
Футбол. Зарубежный
3.05
БАТЭ
Неман
31
Футбол. Зарубежный
3.05
Шахтер С
Ислочь
40
Все события
Фоторепортажи
15Молодые армейцы. Вы помните Березуцких, Семака и других звезд ЦСКА такими?
16Как дрались, когда Хабиб Нурмагомедов пошел в школу
12:00 (мск), источник: БЕЛТА

«Крумкачы», «Локомотив» и «Спутник» лидируют в первой лиге футбольного чемпионата Беларуси

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. После трех туров футбольного чемпионата Беларуси в первой лиге ни одной из команд не удалось избежать потерь. Впереди минские «Крумкачы», гомельский «Локомотив» и речицкий «Спутник», у которых по 7 очков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В последнем матче прошедшего тура «Крумкачы» играли в гостях у «Гомеля» и завершили поединок вничью — 1:1. На старте турнира минчане одержали две виктории, как и гомельский «Локомотив», который в домашнем матче 3-го тура сыграл вничью с новополоцким «Нафтаном» — 3:3. Футболисты «Спутника» переиграли гостей из микашевичского «Гранита» со счетом 2:0.

Читайте также
«Локомотив» разгромил «Химик» на старте футбольного чемпионата Беларуси в 1-й лиге

Результаты остальных игр: «Арсенал» (Дзержинск) — «Химик» (Светлогорск) — 1:0, «Волна» (Пинск) — «Ошмяны-БГУФК» — 3:2, «Орша» — «Сморгонь» — 0:0, «Лида» — «Слоним-2017» — 3:0. Бомбардирскую гонку возглавляет Ян Сенкевич («Лида»), на лицевом счету которого 5 мячей.

Три тура сыграны и во второй лиге национального первенства. В группе А по 9 очков из 9 возможных набрали «Островец», «Мелиоратор» (Житковичи) и «Молодечно-2018», а в группе В без потерь идет только «Шахтер» (Петриков), также одержавший три виктории в трех проведенных встречах. Список лучших бомбардиров возглавляет Виталий Рушницкий («ДЮСШ-3-Стэнлес», Пинск), забивший 6 мячей.

Матчи четвертого тура в первой и второй лигах намечены на 9—11 мая.

Читайте также
Крумкачи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гороскоп на май 2020
Актер из популярного сериала установил мировой рекорд
Мбаппе будет получать в ПСЖ столько же, сколько и Неймар
«Ювентус» подтвердил переговоры с «Барсой» об обмене игроками
Раскритиковавшего россиян тренера «Ахмата» посчитали дармоедом
Чемпион ОИ: Хорошо, что в сборной РФ будет тренер из молодежки
СМИ: Неймар откажется от половины зарплаты ради «Барселоны»
Логотип ФК ЦСКА вошел в десятку красивейших в мире
UFC обвинили в лишении американцев тестов на коронавирус
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь