«Крумкачы», «Локомотив» и «Спутник» лидируют в первой лиге футбольного чемпионата Беларуси

В последнем матче прошедшего тура «Крумкачы» играли в гостях у «Гомеля» и завершили поединок вничью — 1:1. На старте турнира минчане одержали две виктории, как и гомельский «Локомотив», который в домашнем матче 3-го тура сыграл вничью с новополоцким «Нафтаном» — 3:3. Футболисты «Спутника» переиграли гостей из микашевичского «Гранита» со счетом 2:0.

Результаты остальных игр: «Арсенал» (Дзержинск) — «Химик» (Светлогорск) — 1:0, «Волна» (Пинск) — «Ошмяны-БГУФК» — 3:2, «Орша» — «Сморгонь» — 0:0, «Лида» — «Слоним-2017» — 3:0. Бомбардирскую гонку возглавляет Ян Сенкевич («Лида»), на лицевом счету которого 5 мячей.

Три тура сыграны и во второй лиге национального первенства. В группе А по 9 очков из 9 возможных набрали «Островец», «Мелиоратор» (Житковичи) и «Молодечно-2018», а в группе В без потерь идет только «Шахтер» (Петриков), также одержавший три виктории в трех проведенных встречах. Список лучших бомбардиров возглавляет Виталий Рушницкий («ДЮСШ-3-Стэнлес», Пинск), забивший 6 мячей.