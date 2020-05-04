В Казахстане первый футбольный клуб объявил о возобновлении тренировок
«Актобе» на своем официальном сайте сообщил о старте тренировок на Центральном стадионе имени Кобыланды батыра.
«Актобе» на своем официальном сайте сообщил о старте тренировок на Центральном стадионе имени Кобыланды батыра.
Таким образом, «красно-белые» первыми из клубов Казахстана объявили о возобновлении тренировок с 4 мая.
Государственной комиссией по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте в стране разрешено проведение спортивных занятий и тренировок с 4 мая 2020 года. Согласно письму Профессиональной футбольной лиги Казахстана, с сегодняшнего дня футбольный клуб «Актобе» приступит к полноценным тренировочным занятиям. Первая тренировка пройдет уже сегодня, на Центральном стадионе имени Кобыланды батыра.
Пауза длилась чуть больше месяца. До сегодняшнего дня футболисты тренировались по индивидуальной программе.