В Казахстане первый футбольный клуб объявил о возобновлении тренировок

Государственной комиссией по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте в стране разрешено проведение спортивных занятий и тренировок с 4 мая 2020 года. Согласно письму Профессиональной футбольной лиги Казахстана, с сегодняшнего дня футбольный клуб «Актобе» приступит к полноценным тренировочным занятиям. Первая тренировка пройдет уже сегодня, на Центральном стадионе имени Кобыланды батыра.