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12:39 (мск), источник: Vesti.kz

В Казахстане первый футбольный клуб объявил о возобновлении тренировок

«Актобе» на своем официальном сайте сообщил о старте тренировок на Центральном стадионе имени Кобыланды батыра.

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Таким образом, «красно-белые» первыми из клубов Казахстана объявили о возобновлении тренировок с 4 мая.

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Государственной комиссией по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте в стране разрешено проведение спортивных занятий и тренировок с 4 мая 2020 года. Согласно письму Профессиональной футбольной лиги Казахстана, с сегодняшнего дня футбольный клуб «Актобе» приступит к полноценным тренировочным занятиям. Первая тренировка пройдет уже сегодня, на Центральном стадионе имени Кобыланды батыра.

Пауза длилась чуть больше месяца. До сегодняшнего дня футболисты тренировались по индивидуальной программе.

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