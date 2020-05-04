«Когда-нибудь вернусь в КПЛ и достигну больших высот». Экс-тренер «Ливерпуля» сравнил футбол в Казахстане, Корее и США

— Мистер Нус, где вы сейчас находитесь? Как развивалась ваша карьера после отъезда из Казахстана?

— После того, как мой казахстанский опыт подошел к концу, я переехал в Швецию, где отвечал за методологию клуба «АФК Эскильстуна» в течение 2019 года. Этот клуб выступает в высшем дивизионе своей страны. Несколько месяцев назад я вернулся в Барселону, чтобы иметь возможность оценить свои перспективы работы главным тренером. До того, как коронавирус распространился по всему миру, участвовал в футбольных семинарах, консультировал клубы и различные академии из разных стран. Сейчас я провожу вебинары из дома, учитывая ситуацию, в которую попал весь мир.

— Как появился вариант с «Иртышом»? Работа в КПЛ — шанс для вас зарекомендовать себя в качестве главного тренера?

— После работы с Аврамом Грантом в сборной Ганы и клубом «Райо Вальекано» из Мадрида я почувствовал необходимость нового испытания. Когда возник вариант с «Иртышом», я понял, что мне нужно идти туда и применить все полученные знания в предыдущих местах работы. Считаю, что переезд в казахстанскую премьер-лигу — одно из лучших моих решений в тренерской карьере. Это хороший чемпионат с конкурентоспособными командами и игроками.

— Как оцените уровень футбола в Казахстане? Есть моменты, которые вас удивили?

— Лига растет. Конечно, есть некоторые различия в плане организации и структуры между сильнейшими клубами и более скромными командами. Думаю, казахстанские футболисты очень сильно увлечены футболом. Есть некоторые тактические моменты, над которыми нужно работать, однако в целом я был положительно удивлен их конкурентоспособностью и стремлением к прогрессу. Буду с нетерпением ждать и с удовольствием наблюдать, как ваш чемпионат будет расти и улучшаться.

— Почему вы уехали из Павлодара так рано? Отставка стала для вас неожиданностью?

— Переезд в Павлодар — это отличная возможность для моей карьеры. На рассвете тренерской работы имел возможность учиться у таких звезд, как Рафаэль Бенитес, Густаво Пойет, Аврам Грант… Думаю, я смог бы достичь в «Иртыше» поставленных целей. В качестве наставника команды провел только семь официальных игр — три победы, одна ничья и три поражения. Также мы пробились в следующий раунд Кубка Казахстана. Считаю, что статистика неплохая, особенно если учесть, что «Иртыш» в конце сезона оказался в плей-офф зоны вылета. На мой взгляд, для того чтобы показать качественный результат, нужно было отыграть минимум половину сезона.

— Вы анализировали причину неудач? Была информация, что руководство клуба не разрешило вам заниматься трансферной политикой.

— Всегда стараюсь извлекать уроки из проигрышей. Проанализировав наше выступление, пришел к тому, что мы сделали в «Иртыше» немало полезного. Добавили команде дисциплины, наладили процесс ежедневной работы, внедрили свою концепцию, основанную на увеличении времени владения мячом. Нельзя забывать, что я оставил команду на более высокой позиции, чем она в итоге завершила сезон. Знаю, что футбольный мир сложен, зато я научился новым вещам за время работы в «Иртыше». Хотелось бы вновь посетить вашу удивительную страну.

— Кто был самым сильным игроком «Иртыша», когда вы там работали? В команде был лидер раздевалки?

— Вратарь Давид Лория и атакующий полузащитник Карлос Фонсека — замечательные игроки, лидеры, однако первый ушел в другую команду в межсезонье. Что касается португальца, то он получил травму и большую часть моего пребывания в Павлодаре не выходил на поле. Конечно, это отразилось на нашей игре.

— У «Иртыша» есть долги перед вами? Читал, что вам не сразу выплатили компенсацию после расторжения договора.

— У клуба нет никаких долгов передо мной. «Иртыш» дал мне возможность открыть для себя сильную лигу и удивительную страну. Если бы у меня было больше времени на подготовку команды, клуб решил бы свои задачи на сезон.

— Если кто-то вновь позвонит вам из Казахстана и пригласит в команду КПЛ, неужели вы согласитесь?

— Конечно, я бы хотел снова тренировать в Казахстане. Знаю, что могу достичь больших успехов в этой лиге. Верю в потенциал клубов КПЛ и готов помочь в повышении их уровня.

— Можете ли вы сравнить уровень футбола в Казахстане, Южной Корее и США, где вы работали раньше?

— Во всех этих странах разные культуры и есть различия в стиле футболистов. Корейские футболисты очень сильны и сосредоточены на интеллектуальном и ментальном развитии. США — молодая страна, если говорить о футболе, в которой этот вид спорта быстро набирает популярность. Американцы хотят стать одной из сильнейших футбольных держав в мире. Кроме того, у этой страны огромный потенциал. Что касается казахстанских футболистов, то они агрессивны, всегда хотят выиграть. Я верю, что при правильном тренировочном процессе можно развивать игроков и команды в любой из этих стран.

— Вы знаете других тренеров из Испании — Карлоса Феррера и Пепе Серера, которые работали в «Кайрате»? Разговаривали с ними? Может быть, они дали вам несколько советов относительно казахстанского футбола?

— Да, у меня была возможность поговорить с ними. Обменивались мнениями по многим вещам. Хоть мы все и работали в одной стране, у нас были разные опыт и возможности. Думаю, моя методология коучинга может помочь казахстанским командам в решении их задач.

— Вы были одним из помощников знаменитого тренера Рафаэля Бенитеса. Как часто разговариваете с ним сейчас?

— Бенитес — один из лучших тренеров мира. Мне повезло, что я работал рядом с ним. Теперь это мой наставник и друг. Не многие молодые тренеры имели возможность обучаться у тренеров высокого уровня. Смело могу сказать, что пребывание рядом с Рафой Бенитесом и работа с ним сделали меня более зрелым тренером.

— То же самое касается и работы с Аврамом Грантом, который выводил «Челси» в финал Лиги чемпионов?

— За годы работы в сборной Ганы нам удалось пробиться в финал Кубка африканских наций, одного из самых сложных турниров в мире. Как и Рафа, Аврам Грант — очень талантливый тренер, он научил меня многим полезным вещам, которые я применяю сейчас. С Грантом общаюсь очень часто.

— Вы ведь работали в структуре «Ливерпуля» до того, как попасть в штаб Бенитеса. Следите сейчас за успехами вашего бывшего клуба?

— Нет сомнений, что «Ливерпуль» — один из сильнейших клубов планеты. У меня навсегда останутся хорошие воспоминания об этом городе и удивительных болельщиках «красных». Стараюсь смотреть как можно больше матчей «Ливерпуля». У меня ведь все еще много друзей в этом невероятном городе. Стадион «Энфилд» — особенное место. Рад видеть успехи «Ливерпуля».

— Какие у вас планы на будущее? Вы очень часто меняете страны и много путешествуете по работе.

— Мой план — продолжать улучшать свои навыки и расти как тренер. С нетерпением жду следующей возможности. Хочу получить новый вызов, и я уверен, что когда-нибудь вернусь в Казахстан и достигну больших высот.

Напомним, свою тренерскую карьеру Нус начал в 2008 году, войдя в тренерский штаб Бенитеса в английском «Ливерпуле». После этого он помогал Гранту в сборной Ганы. Также Нус работал техническим директором испанского клуба «Райо Вальекано» и наставником американского «Райо ОКС», который выступал во втором по силе дивизионе США.

В «Иртыш» приехал зимой 2018 года, хотя до этого павлодарцы вели переговоры с россиянином Валерием Карпиным. После шестого тура КПЛ Жерар Нус покинул команду, а вместо него в павлодарский клуб вернулся болгарин Димитар Димитров. Сам испанец после отъезда из Казахстана около года работал в Швеции.