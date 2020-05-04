Британским футболистам предрекли безработицу из-за коронавируса

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Купер приводит в пример английского защитника Гарри Флауерса, который в июне лишится контракта с североирландским «Солихалл Мурс». По мнению автора, Флауерс — лишь первый из сотен игроков в подобном положении. Учитывая паузу в чемпионатах, которая в свою очередь приводит к финансовым потерям клубов, игроки в статусе свободного агента могут лишиться работы на полгода — до открытия зимнего трансферного окна.

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23-летний Флауэрс признался, что чувствует себя в более выгодном положении по сравнению с коллегами, которые уже успели обзавестись семьями. «Мне не надо никого кормить. Но я могу представить, что многие парни в схожей ситуации серьезно пострадают», — передает его слова Купер.