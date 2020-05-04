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14:53 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Кайсара» рассказал о сокращении зарплат

Ассистент главного тренера «Кайсара» Анатоли Нанков в интервью Gong.bg подтвердил, что клуб сократил зарплаты.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 04.05
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Инфицировано3 531 618+79 333
Скончалось248 097+3 777
Выздоровело1 133 639+31 944

Также он рассказал о ситуации с коронавирусом в стране и примерных сроках возобновления чемпионата.

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«Руководство сократило нам зарплаты на 40 процентов. Ситуация в Казахстане похожа на Болгарию. Чрезвычайное положение действует до 11 мая, и мы надеемся, что на следующий день сможем вернуться к тренировкам. Есть надежда, что чемпионат будет возобновлен в конце мая или в начале июня. За ситуацией на родине следим через телевизор. Надеемся, что это все скоро закончится», — сказал Нанков.

Ранее сообщалось, что из-за ситуации с сокращением зарплат главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов может покинуть клуб и вернуться в родную Болгарию.

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