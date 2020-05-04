Тренер «Кайсара» рассказал о сокращении зарплат

«Руководство сократило нам зарплаты на 40 процентов. Ситуация в Казахстане похожа на Болгарию. Чрезвычайное положение действует до 11 мая, и мы надеемся, что на следующий день сможем вернуться к тренировкам. Есть надежда, что чемпионат будет возобновлен в конце мая или в начале июня. За ситуацией на родине следим через телевизор. Надеемся, что это все скоро закончится», — сказал Нанков.