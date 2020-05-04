Тренер «Кайсара» рассказал о сокращении зарплат
Ассистент главного тренера «Кайсара» Анатоли Нанков в интервью Gong.bg подтвердил, что клуб сократил зарплаты.
Ассистент главного тренера «Кайсара» Анатоли Нанков в интервью Gong.bg подтвердил, что клуб сократил зарплаты.
Также он рассказал о ситуации с коронавирусом в стране и примерных сроках возобновления чемпионата.
«Руководство сократило нам зарплаты на 40 процентов. Ситуация в Казахстане похожа на Болгарию. Чрезвычайное положение действует до 11 мая, и мы надеемся, что на следующий день сможем вернуться к тренировкам. Есть надежда, что чемпионат будет возобновлен в конце мая или в начале июня. За ситуацией на родине следим через телевизор. Надеемся, что это все скоро закончится», — сказал Нанков.
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