Казахстанский футболист из зарубежного клуба помог врачам

Отметим, что другие игроки «Нитры», представляющей одноименный город, принимали участие в аналогичных акциях для борьбы с коронавирусом.
В словацкий клуб Галбаев перешел летом прошлого года. Свой единственный и пока последний матч за «Нитру» он провел 4 августа 2019 года. Тогда команда в третьем туре уступила на выезде «Спартаку» из Трнавы со счетом 0:2, а казахстанца заменили на 27-й минуте при 0:1.
С тех пор Галбаев или числился травмированным, или оказывался вне заявки. Лишь один раз казахстанский футболист провел весь матч на скамейке запасных. Произошло это 15 февраля в рамках 19-го тура против «Погронье» (0:0). Кроме Галбаева в составе «Нитры» лишь один игрок только раз выходил на поле.
23-летний уроженец Алматы Галбаев до «Нитры» выступал за болгарские «Верею», «Левски» и «Берое» и молдавский «Зимбру». В 2018 году он числился в «Иртыше» и «Кызыл-Жар СК», но не получил шанса дебютировать в премьер-лиге и играл только за молодежные команды.
Сейчас «Нитра» пребывает в зоне вылета, набрав 19 очков по итогам 22 туров, и опережает на три балла последнюю команду чемпионата Словакии «Погронье».
Чемпионат Словакии прерванный после 22 туров 7 марта, может быть возобновлен 6 июня. Впрочем, есть и альтернативные варианты в виде сокращения соревнований или их завершения. Об этом будет объявлено 25 мая.