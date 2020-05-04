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16:15 (мск), источник: Vesti.kz

Разгром от чемпиона и поражение от лидера. Как сыграли экс-футболисты казахстанских клубов в зарубежном чемпионате

В высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу на выходных были сыграны матчи седьмого тура. В некоторых из них принимали участие футболисты, которые в разное время выступали в казахстанской премьер-лиге. Как «экс-казахстанцы» проявили себя, подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.

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«Смолевичи» — «Энергетик-БГУ» 0:2.

Клуб бывшего главного тренера «Атырау» и «Ордабасы» Владимира Белявского «Энергетик-БГУ» прервал серию из трех поражений. Его подопечные обыграли на выезде «Смолевичи» со счетом 2:0. Голы на счету Дэвида Тве и Джасурбека Яхшибоева, который отличился с пенальти.

«Студенты», набрав 12 очков, занимают четвертое место.

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«Минск» — «Торпедо-БелАЗ» 2:5.

В Минске одноименный клуб в весьма результативной встрече уступил «Торпедо-БелАЗ» — 2:5. В составе гостей все 90 минут провел на поле экс-игрок «Атырау» Виталий Устинов. Его одноклубник Валерий Горбачик отметился хет-триком.

«Торпедо» с 14 очками занимает второе место, отставая от «Слуцка» на два балла.

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«Белшина» — «Динамо-Брест» 0:3.

Действующий чемпион Беларуси брестское «Динамо» крупно одолел на выезде «Белшину». В стартовом составе у гостей сыграли Сергей Кисляк, выступавший ранее в «Иртыше», и Михаил Гордейчук, который защищал в КПЛ цвета «Тобола».

Один из голов к слову на счету Гордейчука, который в эпизоде со взятием ворот обыграл бывшего футболиста молодежной сборной Казахстана и «Ордабасы» Максима Грека. Также за «Белшину» сыграл бывший футболист «Иртыша» Леонид Ковель.

«Динамо» с десятью очками занимает седьмое место, а «Белшина», набрав два балла замыкает турнирную таблицу.

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«Рух» — «Городея» 1:1.

Брестский «Рух», главным тренером которого является экс-наставник «Актобе» Александр Седнев, а помогает ему казахстанец Андрей Ферапонтов, сумел уйти от поражения в матче с «Городеей». Хозяева поля отыгрались на 89-й минуте. Кроме того, в этой встрече в составе «Руха» все 90 минут на поле провел кандидат в сборную Казахстана Владислав Васильев.

У «Руха» девять очков и 12-е место.

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«Шахтер» — «Ислочь» 4:0.

В этом матче в составе обеих команд в нынешнем сезоне заявлены шесть игроков, имеющих опыт выступлений в Казахстане. Однако «горняк» Сергей Политевич, защищавший цвета «Кайрата», в кубковой игре против брестского «Динамо» получил тяжелую травму, также из-за повреждения отсутствовал в заявке его одноклубник Аздрен Лулаку, выступавший за «Астану» и «Тобол». В итоге, в составе солигорского «Шахтера» сыграл Юлиус Сзоке, который в КПЛ имеет опыт выступлений за карагандинский «Шахтер».

У гостей в заявке отсутствовал Александр Макась, игравший в «Атырау». А экс-игроки «Актобе» и «Тобола» Сандро Цвейба и соответственно Сергей Концевой провели на поле 90 минут.

Матч завершился крупной победой «горняков». Сзоке получил желтую карточку. У «Ислочи» 12 очков и пятое место, а «Шахтер», набрав 11 баллов, располагается на шестой позиции.

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«Динамо-Минск» — «Слуцк» 1:2.

Экс-футболист «Астаны» Игорь Шитов, выступающий ныне за минское «Динамо», старался активно себя проявлять в матче с неожиданным лидером белорусского первенства. Впрочем, Шитов не преуспел в атакующих действиях. Его одноклубники отличились лишь раз. В обороне, где у Шитова более непосредственные и приоритетные задачи, минчане также действовали не лучшим образом и пропустили при этом дважды.

«Динамо» с девятью баллами на 11-м месте.

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Чемпионат Беларуси — единственный футбольный турнир в Европе, который не приостановили из-за пандемии коронавируса. Матчи шестого утра пройдут с 8 по 10 мая.

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