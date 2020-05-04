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16:41 (мск), источник: Sports.Ru

«Атлетико» проявляет интерес к Игуаину

Игуаин очень близок к тому, чтобы покинуть «Ювентус» этим летом.

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Источник: AP 2020

«Атлетико» ищет нападающего, чтобы заменить Диего Косту. Игуаин — один из основных вариантов.

Ранее Гонсало уже играл в Мадриде — за «Реал». За 6 лет со «сливочными» аргентинец забил 121 гол.

Во время загрузки произошла ошибка.

Игуаин может уйти из «Юве» всего за 25 млн евро.

Ранее сообщалось, что Игуаин не возвращается в Италию, потому что чувствует себя преданным «Ювентусом».

Игуаин уехал из Италии, чтобы быть рядом со своей больной матерью, но он поговорил с некоторыми товарищами по команде, повторяя, что «в настоящий момент у него нет особого желания возвращаться из-за вируса».

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