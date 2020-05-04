«Атлетико» проявляет интерес к Игуаину
Игуаин очень близок к тому, чтобы покинуть «Ювентус» этим летом.
Игуаин очень близок к тому, чтобы покинуть «Ювентус» этим летом.
«Атлетико» ищет нападающего, чтобы заменить Диего Косту. Игуаин — один из основных вариантов.
Ранее Гонсало уже играл в Мадриде — за «Реал». За 6 лет со «сливочными» аргентинец забил 121 гол.
Игуаин может уйти из «Юве» всего за 25 млн евро.
Ранее сообщалось, что Игуаин не возвращается в Италию, потому что чувствует себя преданным «Ювентусом».
Игуаин уехал из Италии, чтобы быть рядом со своей больной матерью, но он поговорил с некоторыми товарищами по команде, повторяя, что «в настоящий момент у него нет особого желания возвращаться