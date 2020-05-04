«Атлетико» проявляет интерес к Игуаину

Источник: AP 2020

«Атлетико» ищет нападающего, чтобы заменить Диего Косту. Игуаин — один из основных вариантов.

Ранее Гонсало уже играл в Мадриде — за «Реал». За 6 лет со «сливочными» аргентинец забил 121 гол.

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Игуаин может уйти из «Юве» всего за 25 млн евро.

Ранее сообщалось, что Игуаин не возвращается в Италию, потому что чувствует себя преданным «Ювентусом».