ФК «Амьен» создал петицию, чтобы опротестовать решение о вылете во второй дивизион

Чемпионат Франции был приостановлен после 28 сыгранных туров из 38 запланированных, позднее Федерация футбола Франции объявила, что турнир завершен досрочно. Решение об итоговом распределении мест в турнирной таблице определялось с помощью специального индекса эффективности, который формировался с учетом количества набранных очков в сыгранных матчах. Чемпионом Франции был объявлен «Пари Сен-Жермен», второе место занял «Марсель», третье — «Ренн», таким образом, в следующем сезоне в Лиге чемпионов выступят ПСЖ, «Марсель» и «Ренн», в Лиге Европы — «Лилль», «Реймс» и «Ницца». Элитный дивизион (Лига 1) покинут «Амьен» и «Тулуза», а из второго дивизиона (Лига 2) поднимутся «Лорьян» и «Ланс».