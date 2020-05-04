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16:32 (мск), источник: ТАСС

ФК «Амьен» создал петицию, чтобы опротестовать решение о вылете во второй дивизион

ТАСС, 4 мая. «Амьен» создал петицию, в которой выступает против решения руководства чемпионата Франции по футболу отправить клуб во второй дивизион по итогам сезона, досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса, и предлагает расширить число участников элитного дивизиона. Об этом сообщает пресс-служба «Амьена».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 04.05
Инфицировано145 268+10 581
Скончалось1 356+76
Выздоровело18 095+1 456
Инфицировано3 531 618+79 333
Скончалось248 097+3 777
Выздоровело1 133 639+31 944
Источник: AFP 2020

Чемпионат Франции был приостановлен после 28 сыгранных туров из 38 запланированных, позднее Федерация футбола Франции объявила, что турнир завершен досрочно. Решение об итоговом распределении мест в турнирной таблице определялось с помощью специального индекса эффективности, который формировался с учетом количества набранных очков в сыгранных матчах. Чемпионом Франции был объявлен «Пари Сен-Жермен», второе место занял «Марсель», третье — «Ренн», таким образом, в следующем сезоне в Лиге чемпионов выступят ПСЖ, «Марсель» и «Ренн», в Лиге Европы — «Лилль», «Реймс» и «Ницца». Элитный дивизион (Лига 1) покинут «Амьен» и «Тулуза», а из второго дивизиона (Лига 2) поднимутся «Лорьян» и «Ланс».

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«После решения о переводе “Амьена” в Лигу 2 по итогам 28 туров чемпионата клуб запускает петицию в поисках справедливости, считая, что принятое решение противоречит спортивной справедливости. “Амьен” просит лигу пересмотреть свою позицию и принять более справедливое решение — расширить Лигу 1 до 22 команд на сезон-2020/21», — говорится в петиции «Амьена».

Сообщается, что петицию поддержали более 3 тыс. человек.

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